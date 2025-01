Ignoran a Gomita en pleno show infantil y abandona el espectáculo furiosa por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tan polémica actriz y cantante mexicana, Gomita, recientemente ha vuelto a dar mucho de que hablar y recibir severas críticas en redes sociales, debido a que se ha viralizado el video en el que la ignoran en show infantil, donde fue contratada como evento principal, por lo cual estalló contra el del audio, lo amenazó y abandonó el espectáculo furiosa, por esta importante razón.

Durante su paso por La Casa de los Famosos México, la reconocida influencer además de recibir hate, también fue blanco de memes y comparaciones divertidas de caricaturas, como a 'Mamá Coco' y a 'Maui', el personaje de Moana con el que mayormente se sintió identificada, y hasta celebró su cumpleaños en septiembre con la temática de dicha película de Disney. Ante esta situación, quiso sacarle el máximo provecho para facturar, así que comenzó a hacer shows privados infantiles.

Su estrategia parecía estar funcionando, debido a que el Día de Reyes Magos, el pasado 6 de enero de este 2025, fue contratada para dar uno de sus shows en la Ciudad de México, donde sobre el escenario trató de lucirse con sus canciones y las dinámicas para interactuar con los jóvenes asistentes y por supuesto a sus padres. Lo que parecía estar siendo un éxito, terminó en polémica que ya llegó a las redes sociales y la hunden en nuevas críticas.

Gomita en su fiesta de Maui. Internet

El problema se presentó cuando la reconocida influencer, Aracely Ordaz, como se llama realmente Gomita, le pidió al encargado de sonido que pusiera para ella uno de los temas del personaje que estaba tratando de encarnan de manera espontánea en el show, pero este solamente la ignoró y siguió con lo programado, haciendo enfurecer a la joven: "Es la última oportunidad. Quiero que me pongas una canción a mí, la que ensayé hace tres meses, ¿ok? No me la pones. No te vas tú. Me voy yo. Estás advertido".

Como el encargado del audio siguió sin hacerle caso, la exintegrante de Sabadazo, por lo que simplemente abandonó el lugar furiosa, lo que fue captado en video y que ya genera escándalo en Instagram, por lo que ha recibido severas críticas por su actitud y su atuendo: "¿Quién en su sano juicio lleva a sus hijos a ver a Gomita?", "Jajajajaja a, un premio al ingeniero de audio", "Y la gente diciéndole adiós JAJAAJAJA que fue" y "Pero qué necesidad de vestirse así si es un espectáculo para niños".

Gomita abandona show infantil al ser ignorado. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui