Televisa, en shock: Yuri sufre inesperada muerte y se despide; estremece su última voluntad

Ciudad de México.- La famosa cantante Yuri dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans luego de revelar que ya alistó todo para el día de su muerte tras haberse enfrentado a un inesperado fallecimiento. Resulta que la reconocida artista jarocha quedó muy afectada al enterarse que su colega, la cantante Dulce, falleció de forma repentina luego de haber sido hospitalizada y luego diagnosticada con cáncer pulmonar avanzado.

Tras haber usado sus redes sociales para enviar un mensaje de despedida a la intérprete de temas como Tu muñeca, la exactriz de Televisa también dio una entrevista al programa Hoy Día de Telemundo para volver a hablar sobre el repentino fallecimiento de la tamaulipeca. Yuri resaltó que si bien, no era amiga de Dulce le dolió mucho enterarse que había partido y además la hizo reflexionar sobre lo efímera que es la vida.

La partida de Dulce me dolió mucho, sin ser mi amiga, ojo, pero me movió mucho el tapete de decir ‘bájale, Yuri, mañana ya no estás’", declaró.

Yuri quedó muy afectada tras la muerte de Dulce

La estrella de novelas como Colorina, Verónica y Volver a empezar quedó tan afectada por esta inesperada muerte que aseguró que uno de sus propósitos para el 2025 es bajar su ritmo de trabajo para dedicarse tiempo a ella y a su familia. Asimismo, la guapa veracruzana contó ante las cámaras que a ella no le da miedo hablar sobre la muerte con sus seres queridos, por lo cual ya dejó todo listo para cuando le toque partir, compartiendo instrucciones de lo que deben hacer.

Lo platicamos, (les digo) ‘si me pasa esto, tienen que hacer esto. Si esto sucede, sigan adelante’. La muerte hay que hablarla".

Yuri fue muy criticada por su mensaje tras muerte de Dulce

Semanas atrás, Yuri recibió todo tipo de críticas y mensajes negativos por la forma en la que se despidió de su colega Dulce al momento de su muerte y es que muchos internautas aseguraron que fue muy egocéntrica: "Estoy en shock en #icónicatour era una de mis invitadas, ya no se pudo lograr. Esto me enseña a valorar más el tiempo en familia, disfrutar más la vida, no sabemos cuando partiremos", escribió la jarocha.

Tras recibir una ola de comentarios negativos por su frío mensaje hacia Dulce, la intérprete de Maldita Primavera envió un contundente recadito a sus detractores, asegurando que no le importa el hate: "Hay gente en las redes que se les olvida que uno no los conoce en la vida real. Me iba a enojar, pero me acordé de que, a mi edad, ya me puede dar una embolia, un derrame o quedarme la boca chueca y me calmé. El silencio a veces es la mejor burla, la mejor respuesta y la mejor puñalada".

