Tras debut en TV Azteca, villana de novelas anuncia su retiro de Televisa; esto hará para vivir

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien ha dado vida a icónicas villanas y que hace tiempo hizo su debut en TV Azteca, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans luego de que anunciara su retiro definitivo de los foros de Televisa. Se trata de la talentosa Susana Alexander, quien además de triunfar en la televisión también ha podido trabajar en teatro y cine, siendo actriz, escritora y hasta directora.

La estrella de origen alemán comenzó a trabajar en San Ángel cuando la empresa aún se llamaba Telesistema Mexicano. Algunas de las novelas que hizo fueron Mañana será otro día, En busca del paraíso, La Traición, Cuando llega el amor, Más allá del puente, Morir Dos Veces, entre otras. Mientras que durante su etapa en el Ajusco, Susana formó parte de los melodramas Ellas inocentes o culpables, El amor no es como lo pintan y Súbete a mi moto.

Para mala noticia de todos sus fans, Alexander recientemente confirmó que no volverá a actuar en novelas. En una entrevista a las afueras de Televisa con varios reporteros, la famosa intérprete explicó que su deseo en este momento es tener tiempo para descansar: "Ya no quiero trabajar tanto, estoy cansada, muy cansada, yo ya no quiero trabajar, ya trabajé mucho, cuando digo mucho, súmenle y lo que le sigue", explicó.

Doña Susana señaló que la única manera en la que permanecerá activa será ofreciendo sus espectáculos de forma esporádica: "Yo estoy como en el medio retiro, lo único que voy a hacer, son mis espectáculos, que cuando me lo soliciten en congresos, sindicatos, escuelas, lo que sea, yoy voy con espectáculos unipersonales, tengo siete", declaró la intérprete de la exitosa película El cumple de la abuela.

Asimismo, la actriz recordó que es una mujer de 81 años que ya necesita descansar: "Mi cuerpo me ha dicho paramos y yo escucho a mi cuerpo, siempre quiero seguir, me gustan los escenarios y estar con la gente, pero nada más con mis espectáculos, no quiero hacer temporadas teatrales, no quiero tener ningún compromiso con nadie y tampoco quiero hacer telenovelas", dijo contundente.

Finalmente, Susana apuntó que lo único que está dispuesta a hacer son series ya que las grabaciones apenas duran unas semanas y mencionó: "Ahorita voy a llegar a mi casa, me voy a quitar esta ropa, me voy a meter a mi cama otra vez, que es de donde nunca debí haber salido y me pongo a leer mi periódico, a desayunar en mi cama, a gozar la vida, cosa que no hemos podido hacer por estar trabajando".

Fuente: Tribuna