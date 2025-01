"Trepadora": Adrián Marcelo arremete contra Maya Nazor en redes y defiende a Santa Fe Klan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico influencer regiomontano, Adrián Marcelo, recientemente ha regresado al centro del escándalo, debido a que este se ha pronunciado al drama familiar de Santa Fe Klan, al cual por supuesto le ha dado la razón y hasta salió en su defensa, por lo que no dudó en arremeter en contra de Maya Nazor, a la cual no ha dudado en tacharla de ser una "trepadora", burlándose de ella.

Como se sabe, hace un par de días que el reconocido intérprete de temas Por Mi México, denunció que estaba cansado de que su expareja y madre de su primogénito supuestamente solo lo viera por su cuenta de banco y usara a su hijo para sacarle dinero, y que además de todo no pudiera ver tanto tiempo a su hijo como él quisiera: "Ya me cansé de que se aproveche de mí y de que solo quiera quitarme mi dinero para disfrutarlo ella".

Por su parte, Maya decidió salir a defenderse de estos ataques y en su cuenta de Instagram publicó videos y mensajes en el que destacó que ella jamás le ha pedido dinero al cantante, sino que en realidad solo quiere que siga un acuerdo, con el que busca el bienestar de su pequeño: "De igual forma, yo le he dicho a Ángel (Santa Fe Klan) que no me dé la pensión, que no me dé ni un peso, que lo único que quiero es proteger a Luka".

De hecho en el acuerdo que firmamos, él puede ver a Luka el día que quiera, mientras no interrumpa con sus actividades escolares y de rutina del bebé. De 7 de la mañana a 7 de la noche; pero él quiere llegar a verlo a las 9 de la noche y cuando él lo ve una o dos horas, es por que él quiere. Sus últimas tres o cuatro visitas han sido de él solo, no he estado yo presente. Me da miedo porque temo por mí y temo por mi hijo", aseguró Maya

Como muchas personas, el exhabitante de La Casa de los Famosos México se ha pronunciado a esta situación, pero como ya es costumbre, su comentario causó un gran revuelo en redes sociales por el hecho de que se fue en contra de de Maya y la tachó de ser una "trepadora", que es como se le conoce a aquellas que solamente buscan a hombres con mucho dinero para aprovecharse de ellos: "Es que pa' qué se vie... adentro de trepadoras. Chin...".

Como era de esperarse, usuarios de X, anteriormente conocido como Twitter, respondieron a este mensaje, con comentarios bastante contradictorios entre sí, pues hay quienes se burlaron de él por su problema de no poder tener hijos, otros lo apoyaron y otros lo criticaron por estarse metiendo en cada tema controversial para recibir atención: "Ventajas que tienen los que no pueden tener hijos", "Se sabía que la morra solo lo veía con el símbolo de $$" y "Deja de colgarte".

