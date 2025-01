¿Adiós, Alessandra Rosaldo? Eugenio Derbez le envía cariñoso mensaje a un 'viejo amor'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace casi 15 años, Eugenio Derbez era reconocido en el medio por tratarse de un soltero difícil de cazar, dado a que cada vez que estaba en alguna relación, ésta terminaba de manera abrupta y generalmente lo hacía muy mal. Pocas fueron sus exparejas que llegaron a hablar bien del comediante, un ejemplo de ello fue Dalilah Polanco, quien incluso contó en una entrevista que el famoso le organizaba citas fuera de lo común, pero bastante románticas.

No fue sino hasta el año 2012 cuando Eugenio decidió contraer nupcias con la cantante de Sentidos Opuestos, Alessandra Rosaldo, con quien previamente había terminado su relación, precisamente porque el actor de CODA se había negado a casarse con ella, por lo que la intérprete decidió ponerle un ultimatum y éste optó por caminar junto con ella al altar, antes que perderla. La boda fue todo un evento e incluso fue televisada.

Sin embargo, existe una persona con quien la cultura popular siempre vinculará a Eugenio Derbez y ésta es Consuelo Duval, la querida comediante con quien el actor pasó varios años interpretando a un matrimonio disfuncional, en el que ambos siempre discutían, pero la realidad es que los dos se amaban bastante y no podían vivir el uno sin el otro. Si bien, más allá de las cámaras, ambos actores solo compartía una amistad, lo cierto es que ésta ha sido lo suficientemente fuerte como para que aún luego de mucho tiempo después de que la serie haya llegado a su fin, los histriones no se han perdido la pista.

Eugenio Derbez felicita a Consuelo Duval

Como muestra de ello, durante la jornada del pasado sábado 11 de enero, Eugenio Derbez dedicó una publicación de Instagram a la comediante de La Hora Pico, donde recopiló varios momentos en los que la famosa llegó a equivocarse al decir sus líneas y comenzaba a reírse, aunque a su manera un tanto peculiar, ya que, como todos saben, a la actriz se le distorsiona la voz cuando ríe. Haciendo referencia a ello, el actor de Y llegaron de noche, escribió: “Feliz cumpleaños Consuelo Duval, ¡qué nunca muera el ‘Chucky’ que vive dentro de ti. ¡Te quiero mucho!”, señaló.

Como era de esperarse, Consuelo Duval no pudo contenerse en reaccionar a la publicación de su amigo, aunque lo hizo al más puro estilo de su personaje ‘Federica P. Luche’: “¿Un video, gusano? O sea que no hay regalo. Te amo, me hiciste muy feliz”. Como era de esperarse, la gente no dejó de reaccionar con diversos ‘me gusta’, los cuales hasta el momento ya suman 5 mil 104, así como también hay varios comentarios en los que felicitan a la actriz de Infelices Para Siempre.

Eugenio Derbez felicita a Consuelo Duval por su cumpleaños

