'Mr. Doctor' confirma que está abierto a terminar con el pleito legal con Maryfer Centeno

Ciudad de México.- Maryfer Centeno y ‘Mr. Doctor’ son dos de las figuras más importantes de su medio, en cuestión de creación de contenido y aunque esto podría ser una buena pauta para realizar colaboraciones, la realidad es que ambos expertos se encuentran enfrascados en una pelea legal, luego de que el especialista le acusara de “charlatana” a la colaboradora de Hoy, quien sugirió hacer planas con pluma de tinta azul en las que se debía escribir la oración “soy delgada”, para bajar de peso.

Luego de esta situación, Centeno presentó una demanda legal por violencia de género y acoso, argumentando que el influencer le había enviado mensajes subidos de tono y amenazas en las que se sugería que podría agredirla físicamente. Si bien, bajo este contexto, ambos decidieron llegar a un acuerdo para que las cosas no escalaran aún más, la realidad es que dicha negociación no terminó de ocurrir porque el creador de contenido debía reconocer a la grafología como una ciencia abalada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cosa que se negó a hacer.

Recientemente, el médico brindó una entrevista para el medio Infobae México, donde confirmó que esperaba que para el lunes estuviera todo resuelto; pero las cosas se retrasaron hasta el día 13 de febrero, es decir, hasta dentro de un mes se podría definir todo; sin embargo, el famoso reconoció que él desea que todo pase lo más rápido posible, ya que, se trata de una situación que lo mantiene muy tenso.

‘Mr. Doctor’ indicó que incluso, está considerando el pedir una disculpa ara terminar con el proceso legal y continuar con su vida: “En algún momento se trató de hacer una reconciliación, pero si en este tiempo de un mes, vuelven a decir que siempre sí, que se puede todo esto calmar o detener con una disculpa, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Yo también quiero que esto se acabe porque puede ser muy abrumador o también puedo seguir hasta dónde quieran. A veces vale más tener paz, que tener la razón”, indicó.

Como se mencionó antes, tanto Maryfer como ‘Mr. Doctor’ habían tenido charlas para llegar a un acuerdo legal; sin embargo no terminaron por hacerlo dado a el trato era que ninguno de los dos podía hablar del otro; pero en el proceso se lanzó “una denuncia de hace un año por una nutrióloga porque según las había discriminado por su religión, cosa que no era cierto, estaban enojadas porque había demostrado que no tenían cédula profesional, entonces una cuentas de Twitter que pareciera que copiaron y pegaron los hilos de la información para empezar”, indicó el experto.

