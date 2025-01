No solo Eugenio Derbez: Estos famosos arremetieron en contra de 'Buscando a Emilia Pérez'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como era de esperarse con una historia tan controversial que cuenta el filme Buscando a Emilia Pérez, era de esperarse que hubiera tantas reacciones encontradas, que van desde la aprobación hasta la crítica severa, como sucedió con lo externado por el productor y actor, Eugenio Derbez. Sin embargo, muchos mexicanos famosos salieron a estar de acuerdo con su compatriota y arremetieron en su contra.

Después de que Jaques Audiard estrenó su filme sobre el narcotráfico, comenzaron a salir críticas negativas y positivas, siendo en ese momento, la postura del creador de La Familia P.Luche la más viral, ya que se mostró sumamente ofendido por el acento de la Selena Gomez y la manera de su pronunciación, tachando tales actos como "indefendibles" y que era simplemente una "vergüenza", ya que tiene raíces mexicanas y era increíble que no lo domine, además de todo hiciera una película sobre México sin ningún mexicano presente.

Rodrigo Prieto

Aunque muchos se lanzaron en contra de Eugenio, hubo quienes se mostraron inconformes con la representación del narcotráfico y la historia, tal como Rodrigo, quien en entrevista para Variety, mencionó que la película protagonizada por Karla Sofía Gascón era completamente imprecisa porque no hay la dicción ni la señalización completa, además que se nota que le falta conocer más sobre la cultura: "La película me resultó completamente inauténtica. No se filmó en México y carece de la participación de mexicanos en su producción, lo que se refleja en detalles como la señalización en español incorrecta y una representación cultural imprecisa."

Mauricio Martínez

El reconocido exactor de TV Azteca, se pronunció hasta los galardones que recibió la película en los Globos de Oro, destacando que Jacques solamente estaba llenando de estereotipos falsos y no trató con respeto un tema tan delicado en México como lo son las desapariciones que son masivas, y solo las usa para publicitarse: "Está retratando un México lleno de estereotipos de ignorancia, falta de respeto y se está beneficiando de una de las crisis humanitarias más graves del mundo (desapariciones masivas en México)".

Javier Ibarreche

Como era de esperarse, no pudo faltar la opinión del experto en cine y creador de contenido, quien al igual que sus compatriotas pasadas, está en desacuerdo la manera en la que han manejado el tema de las desapariciones y que simplemente se burla de México, haciendo una parodia de su percepción sin ni siquiera visitarlo: "No es claro si es una denuncia, una parodia o simplemente una caricatura de México, hecha por alguien que ha visto este país a través de películas gringas."

Gaby Ramírez

Además de la crítica que dio al lado del esposo de Alessandra Rosaldo, Gaby en una reciente entrevista, no solo mantuvo su postura con lo que externó desde un inicio, sino que también declaró que la película era como un zarape hecho en Taiwán, pues aunque se pueda ver como algo mexicano, todo es diferente y no para bien: "Es como un zarape que compras en Coyoacán y está hecho en Taiwán. Ves a uno que es mexicano, se siente en la tela, en las texturas, en los colores. Y ves otro que de lejos dices: ‘igual’, pero te acercas y no es el mismo producto".

