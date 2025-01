¿Fingieron para ganar 'LEBEH'? Sandra Itzel niega romance con Imanol Landeta y se confiesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Sandra Itzel, acaba de tener una nueva entrevista en la que se le cuestionó sobre su relación actual con el galán de novelas, Imanol Landeta, dejando en shock al negar su romance completamente en vivo, confesando la verdad detrás de su apasionado beso que hizo que muchos confirmaran sobre su unión, ¿acaso en realidad fingieron para ganar Las Estrellas Bailan en Hoy?

La intérprete de Gato rompió el silencio sobre su relación actual con Landeta, después de que los famosos protagonizaran rumores de romance tras su participación en el reality de baile del programa Hoy, donde se coronaron como la pareja ganadora el pasado 13 de diciembre. Más allá de su triunfo, uno de los momentos que no pudo pasar desapercibido por los espectadores fue el romántico beso que protagonizaron al final de su última coreografía en la pista de baile, detalle por el que se especuló sobre un posible noviazgo.

Durante su visita al programa Sale el Sol, la actriz y cantante mexicana fue cuestionada por los periodistas de espectáculos sobre su situación sentimental con el hijo de Manuel Landeta, a lo que Sandra explicó: "El primer momento que nos conocimos hicimos un clic mágico, una química maravillosa, y la gente por esa razón que vio en la pista, pues empezó a decir de 'ay, nos gusta su química, nos gusta la pareja', pero somos pareja de baile, somos muy, muy buenos amigos".

Ante la incredulidad de Ana María Alvarado y Joanna Vega- Biestro, Itzel recalcó: "Nos queremos mucho, y nos respetamos, creo que la relación que nosotros tuvimos desde un inicio fue el respeto, la comunicación, y sobre todo el trabajo en equipo". Con respecto al beso que los artistas protagonizaron, la famosa negó que haya sido planeado, tal como se contempló en redes sociales: "No, para nada, mira, había tantas emociones, y algo que quiero aclarar, es que, a diferencia de lo que muchos pensaran, que nos conocíamos de tiempo atrás, o de que nos habíamos besado en una ocasión anterior, nunca había pasado".

Finalmente, la intérprete puntualizó para todos en Imagen TV que el beso fue orgánico por todas las emociones que se viven tan intensas, pero descartó que hay un romance: "O sea, yo lo que creo que sucedió en este momento, bueno, no quiero entrar en la cabeza de Ima, porque pues él fue el que me robó el beso, pero ya era tanto trabajo, ya eran tantas semanas de convivir diario, de estar juntos todo el tiempo, que bueno, él me roba el beso, él tendrá sus razones por haberlo hecho, pero cuando me roba el beso yo me quedo impactada, y de repente dije: ‘no, tú no me vas a robar nada aquí a nivel nacional, y ven para acá’, o sea, fue como demasiada emoción".

Fuente: Tribuna del Yaqui