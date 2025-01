"Me afectó": Exnovia de Travis Kelce hace dura confesión sobre el romance con Taylor Swift

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La influencer, Kaya Nicole, que es mayormente conocida como la exnovia de Travis Kelce, recientemente brindó una entrevista en la que salió a relucir el nombre de la actual pareja del jugador de la NFL, la querida y famosa cantante, Taylor Swift. Sincerándose con la audiencia, hizo una dura confesión con respecto a la manera en el que le afecta el romance entre la estrella de la música y el deportista.

En el año del 2017, Kelce y Nicole comenzaron una relación amorosa que parecía no llegaría a su fin, sin embargo, en el 2022, la pareja decidió terminar e ir por caminos separados. En junio del 2023, el jugador y la intérprete de Don't Blame Me, se conocieron y en septiembre de ese año confirmaron su romance. Como era de esperarse, la influencer fue involucrada y cada que se tiene oportunidad le cuestionan al respecto, lo cual ahora califica de "abrumador".

La mujer de 33 años, en su reciente entrevista, expresó que la creadora de Lover es una mujer que considera "tiene mucho talento", por lo que no siente desprecio por ella, sino que le "gusta mucho" y siente que se deberían de parar las teorías sobre "mala sangre" entre ambas, porque eso s lo que le afecta, más que la propia relación: "Es bastante constante y agotador. No importa, podría publicar sobre el cielo azul y la gente tendrá una respuesta sobre un ex y su nueva situación. Sin quererlo, me ha afectado hasta el punto en que me hace cuestionar mi valor general como persona".

Travis y Taylor tras ganar el Super Bowl 2023. Internet

Kaya, mencionó entre lágrimas que no está molesta o que no sintió feo al ver al ala cerrada de los Kansas City Chiefs, pero el que constantemente estén comparando la relación que él tiene actualmente con la creadora de You Belong With Me, a la que ella tuvo con él, es lo que realmente le duele y aún no sabe como lidiar con esos sentimientos negativos: "Creo que es una comparación y que todo se repite una y otra vez. Creo que todavía estoy tratando de descubrir cómo lidiar con eso".

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Kaya pide un alto a los ataques de algunos fans, pues hace un par de meses en el podcast Unapologetically Angel, mencionó que ese tipo de odio que recibe a veces sí le duele a veces y le ha llegado a afectar, porque la hacen sentir que no vale nada: "Mentiría si dijera que ese nivel de odio y caos en línea no me afecta. Puedes ir a mi publicación más reciente y verás gente debatiendo por qué no valgo nada y cómo nunca seré una persona talentosa".

Creo que hay algo en ese nivel de fama que atrae a la gente loca. Y es una pena porque nunca he hecho nada que merezca ese tipo de reacción negativa", concluyó.

Travis en concierto de Taylor durante el Eras Tour. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui