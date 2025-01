Nicola Porcella hace frente a las acusación de agresiones de expareja; contrademandaría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor peruano, Nicola Porcella, acaba de dejar en claro que no es ningún violentador de mujeres, haciendo frente a las acusaciones de una presunta expareja, de la que no se ha querido revelar el nombre, con respecto a las agresiones físicas y verbales que habría recibido por parte del galán de Televisa. El extranjero declara que ve con sus abogados la posibilidad de contrademandar en caso de que sí se presente denuncia.

Kadri Paparazzi hace un par de días actualizó el tema de las acusaciones de agresión de una chica que salió con el presentador del programa Hoy, asegurando que ha decidido abandonar la Ciudad de México, ya que siente miedo por las amenazas que supuestamente recibió por parte de Porcella. De igual forma, se menciona que la mujer ha estado reuniendo pruebas y trabajando con su equipo de psicólogos y abogados para interponer la demanda en contra de Nicola, incluido el supuesto soborno con personaje en novela de Juan Osorio.

Ahora, el mismo exabitante de La Casa de los Famosos México ha dado una respuesta contundente al tema, señalando que él no piensa hablar más del tema y no le va a dar foco a algo que es completamente falso, pues no tiene caso seguir alimentando rumores dando una replica que será la misma: "Es mentira y para generar esa noticia se necesitan dos, y yo estoy enfocado en mi carrera, vivo muy tranquilo. No voy a responder lo que es mentira, porque es totalmente falso".

Con respecto a como se sintió al enterarse de la noticia, el exparticipante de Guerreros 2020 declaró que está tranquilo porque sabe qué es mentira, destacando que sí le molesta a veces esa insistencia de acusarlo falsamente, pero que no se va a enfocar ya en eso y solo dejará que pase el rumor: "Sí molestan un poco porque afectan a la familia, pero sé la persona que soy, mi familia y amigos saben la persona que soy, y son temas que no los toco más porque no voy a regalar mi energía y lo que tanto me ha costado construir".

Finalmente, sobre si piensa tomar acciones legales contra Kadri Paparazzi o la mujer que lo acusa, Porcella declaró que estaba viendo con sus abogados si era prudente, mencionando que él no quiere dañar a nadie, pero tampoco va a dejar que dañen a su familia y la afecten de esa manera: "Vamos a ver, claro que sí, soy una persona que afectó mucho y trato de no hacer daño, pero en el momento que se metan conmigo y tocan a mi familia ya no van a ver un Nicola que se creía derrotado, van a ver un Nicola que lucha por su familia".

Fuente: Tribuna del Yaqui