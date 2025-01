No puede hablar: Yolanda Andrade reaparece tras estar grave y VIDEO estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas Yolanda Andrade ha mantenido muy preocupados a todos sus seguidores y público de Televisa tras haber abandonado de forma abrupta el programa Montse&Joe debido a sus problemas de salud. Afortunadamente luego de que se reportara que la famosa estuvo grave de salud, ahora ha reaparecido en redes sociales, no obstante, no también como muchos quisieran.

Luego de que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023, mismo que le ha causado problemas neurológicos, la originaria de Culiacán regresó al 'ojo público' nuevamente con dificultades para hablar. Como se sabe, la también actriz ha seguido un riguroso proceso médico bajo la supervisión de especialistas en Los Ángeles, ciudad a la que viajó a finales del 2024 para encontrar solución y explicaciones a lo que ha estado presentando, sobre todo en cuestiones del habla.

Recientemente Yolanda reapareció en un video junto a Isabel Lascurain, que fue publicado por la propia cantante en sus redes. "Tengo la visita más esperada del año, ni Santa Claus, ni los Reyes Magos, mi Joe, la Joe con Ceci, que la última vez que la vi fue en Estados Unidos, a la Ceci, en Phoenix, Arizona", contó Lascurain en el clip de Instagram.

Así reapareció Yolanda Andrade tras graves problemas de salud

Fieles a su característico sentido del humor, y a pesar de las dificultades que Yolanda sufre para expresar palabras de forma fluida, las artistas contaron una broma muy peculiar que existe entre ellas. "Oigan, entonces recuerdan que yo tenía una perrita que se llamaba Pepa, entonces la Joe, pues siempre me albureó y me dio doble sentido de toda la Pepa", explicó Isa. En tanto que que Andrade agregó: "Claro, y me dijo: 'se me murió la Pepa’ y yo dije: 'cómo es posible?’. A su vez, Lascuarin añadió: "'Se me murió la Pepa’, y me dijo: ‘eso no se muere Isabel'".

Finalmente, la integrante del grupo musical Pandora hizo alusión al vino que le regaló Yolanda y expuso: "Entonces dice que me trajo un regalo, por favor… no sé cómo se llama (mostrando un vino) 'Viva la Pepa'. Yo te amo, ¿también me lo mandó Montse?, ¿verdad?, gracias Montse preciosa".

En días pasados también se confirmó el regreso de Andrade al programa Montse & Joe, a través de una entrevista que dio su productora Raquel Rocha: "La acabo de ver el fin de semana, ahí va… está con todo el ánimo, con todas las ganas, sigue haciéndose estudios.… Regresamos el 30 de enero a grabar con ella nuevas secciones; está más creativa que nunca, con mucha pila. Se puso a escribir, a diseñar cosas para el programa padrísimas", detalló Rocha durante su encuentro con distintos medios de comunicación.

