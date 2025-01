Pedro Sola sufre accidente y llega a 'Ventaneando' sin diente y con moretones: "Me duele mucho"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido conductor Pedro Sola generó alarma entre todo el público de TV Azteca y sus miles de fans en las redes sociales luego de confirmar que había sufrido un accidente que lo dejó golpeado e incluso hasta con un diente roto. Afortunadamente, el también youtuber y actor de teatro se encuentra fuera de peligro y este mismo lunes 13 de enero se pudo presentar a trabajar en el programa Ventaneando.

El conocido 'Tío Pedrito' llamó la atención de todos los televidentes debido a que esta tarde llegó a la emisión de espectáculos caminando con apoyo de un bastón y él mismo compartió que esto se debía a que sufrió un accidente el fin de semana. Ante la preocupación de sus compañeros de TV Azteca, el presentador explicó que sufrió una aparatosa caída en un centro comercial que le provocó malestar al andar.

El sábado me fui de bruces en un centro comercial, me rompí un diente, el labio, tengo un moretón en una costilla... estoy bien, nada más me duele mucho la rodilla para caminar, entonces traigo mi bastón que me llevo a los viajes", detalló el economista de profesión.

Sobre la causa que propició el incidente, Sola relató que no tuvo cuidado al caminar: "Había un escalón pintado de amarillo, muy brilloso, yo llevaba tenis y se me atora en la parte de la entrada del escalón y me voy de boca. Primero pegué con la rodilla, después me di con las manos, pero me fui de boca... el impulso me llevó, me rompí el diente y me rompí el labio", dijo el colega de Pati Chapoy.

Pedro Sola se cayó y se rompió un diente

A pesar de que Pedro es conocido por sus constantes cuidados médicos, en esta ocasión explicó que aún no acudía con su doctor de cabecera para descartar cualquier gravedad mayor. "Me revisé yo, se me hizo un chichón en la rodilla que me estuve sobando y desapareció… No pasó nada", dijo mientras sus compañeros lo regañaban por no atenderse". Asimismo, mostró que se astilló un diente y dijo que enseguida lo arreglaría: "Hoy en la tarde voy a ver al doctor".

No obstante, compartió que acabó con golpes en diversas partes del cuerpo: "Tengo un moretón abajo de un pezón", manifestó. Finalmente, Sola bromeó sobre las complicaciones que enfrentan personas de su edad: "Yo tenía un amigo que decía: ‘los ancianos nos morimos de las 3 C, las caídas, la caca y el catarro’, y es cierto, o te caes y ya de ahí te vas al panteón... afortunadamente estoy bien, a ver qué me dicen, me duele mucho la rodilla".

Cabe resaltar que en los últimos meses, las condiciones de salud de los integrantes de Ventaneando han dado mucho de qué hablar, y aunque el problema de Pedro parece no presentar mayores complicaciones, en cambio, su compañero Daniel Bisogno no ha podido regresar al programa tras someterse a un trasplante de hígado el pasado 4 de septiembre.

Fuente: Tribuna