Pepillo Origel sufre dolorosa muerte y llena de luto a Televisa con último mensaje en VIDEO

Ciudad de México.- El famoso periodista Juan José Origel, quien es mejor conocida en el medio como Pepillo Origel, llenó de luto a todo Televisa debido a que sufrió una devastadora muerte y filtró el último mensaje que recibió de parte de la fallecida. Resulta que en el reciente programa de Con Permiso, el conductor se pronunció por primera vez ante el fallecimiento de la cantante y actriz Dulce, quien falleció el pasado 25 de diciembre luego de un agresivo cáncer de pulmón.

La muerte de la artista rubia ocurrió mientras el medio del espectáculo estaba en paro por las fiestas decembrinas, por eso es que Pepillo habló de esta noticia hasta ahora. El periodista confesó que la partida de Dulce lo tomó por sorpresa ya que él no pensaba que estuviera tan grave: "Yo sabía que estaba enferma, que le hablabas y no te contestaba, yo lo sabía y por amigos comentábamos que sí, que estaba delicada".

Asimismo, resaltó que él sabía desde mayo que la intérprete no se encontraba bien: "Ya andaba mal, hasta se había adelgazado mucho". Posteriormente, el exconductor de Ventaneando declaró que él y Dulce tuvieron una gran amistad: "No, no, no... yo tuve una amistad muy grande con Dulce, en Acapulco éramos vecinos, como compramos la misma terraza, estaba dividida, y nosotros quitamos las divisiones para hacer una sola terraza, la mitad era de Dulce, un poco más grande la de ella".

Pepillo Origel, consternado por la muerte de Dulce

Además, contó algunas de sus anécdotas con la tamaulipeca: No sabes esas tardes acapulqueñas con Dulce cantando, no, no, no, una gran amiga, gran compañera, gran cantante, muy (lamentable)... Andábamos siempre en pachangas y todo, cantábamos...". Tras este relato, Origel compartió ante las cámaras el que sería el último mensaje que envió la intérprete antes de morir:

Lo que me das así, impresionante, es que cuando acababa de entrar al hospital y ella tenía la intención de que en enero iba a trabajar".

En el audio, la intérprete de Tu muñeca dice: "Querido Pepillo, regreso en enero, te invito, pero me tienes que decir que sí y que sí vayas, te invito de corazón con todo mi cariño, me gustaría que me acompañaras... No me vayas a dejar sola el asiento, en enero". Por su parte, Origel agregó: "Me lo mandó cuando acababa de entrar al hospital y no estaba tan mal... no vaya a venir por mí...".

Finalmente, Pepillo saltó en defensa de la única hija de la fallecida, Romina Mircoli, quien tras perder a su madre ha sido señalada de haberla tratado mal: "Yo a Romina la conocí desde chiquilla y nunca escuché a Dulce quejarse de Romina, dicen que le decía 'pend...', pues a lo mejor se llevaban así, pero yo no siento nada malo, la verdad solo ellas lo saben", expresó el conductor muy molesto.

