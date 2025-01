'Screamboat': El icónico Steamboat Willie se transforma en un ratón asesino en la gran pantalla

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El clásico personaje Steamboat Willie, conocido por su debut en los años 20, ha dado un giro radical en la película de terror Screamboat, que llegará a los cines de Estados Unidos esta primavera. Iconic Events Releasing anunció el cambio de fecha de estreno de enero a abril, incrementando la expectativa entre los fanáticos del género.

La cinta, dirigida por Steven LaMorte, quien anteriormente dio vida al Grinch en su versión de terror The Mean One, presenta al actor David Howard Thornton, famoso por su papel de Art the Clown en la franquicia Terrifier, como el ratón protagonista.

Para quien no sepa de que se trata, la trama de Screamboat sigue a un grupo de neoyorquinos en un relajante viaje nocturno en ferry que se convierte en una pesadilla cuando un ratón travieso y asesino comienza a atacar a los pasajeros. La película mezcla terror y comedia mientras los sobrevivientes intentan unirse para detener al monstruoso Steamboat Willie antes de que sea demasiado tarde.

Estoy muy emocionado de compartir nuestro travieso ratón monstruo con el mundo. ‘Screamboat’ es mi forma de rendir homenaje a Disney al tiempo que le doy un giro siniestro pero cómico al clásico”, declaró el guionista y director Steven LaMorte.

Los efectos prácticos, pieza clave para transformar a Thornton en el aterrador ratón, fueron diseñados por Christian Cordella y creados por Quantum Creation FX, destacando el nivel técnico y artístico detrás del personaje.

Hay que señalar que además de Thornton, el elenco incluye nombres destacados como:

Tyler Posey y Jesse Posey (Teen Wolf).

Allison Pittel (Stream).

Kailey Hyman (Terrifier 2).

Jarlath Conroy (Day of the Dead de George A. Romero).

Cameos de Brian Quinn (Impractical Jokers) y el comediante Joe DeRosa (Better Call Saul).

También es necesario comentar que Screamboat será presentado en varios eventos y convenciones de terror antes de su estreno oficial en abril, lo que incluye proyecciones exclusivas para fanáticos en todo Estados Unidos. El filme también tendrá un lanzamiento digital y en video casero supervisado por DeskPop Entertainment, que gestiona las ventas internacionales.

Con un equipo de producción liderado por LaMorte, Amy Schumacher, y otros, Screamboat promete ser un homenaje subversivo a uno de los personajes más icónicos del mundo de la animación, mezclando el encanto del clásico con una dosis letal de humor oscuro y sangre.

La expectativa por esta peculiar versión de Steamboat Willie sigue creciendo, marcando un nuevo capítulo en la tendencia de reimaginar personajes entrañables en el género de terror.

Fuente: Tribuna