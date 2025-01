Teme por su vida: Hermana de Kate del Castillo da triste mensaje por incendios en su hogar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa periodista mexicana, Verónica del Castillo, que es la hermana mayor del Kate del Castillo, recientemente brindó una entrevista en la que confesó que teme por su vida, y también por su salud mental, en medio de las tragedias que ocurren por los incendios en California. La famosa dio un triste mensaje sobre la posibilidad de que pierda su hogar y compartió sus teorías sobre lo sucedido.

Del Castillo informó recientemente que tuvo que ser evacuada de su casa ubicada en Los Ángeles, debido a los incendios masivos que están devastando amplias zonas, incluyendo vecindarios enteros. A pesar de que la protagonista de La Reina del Sur aseguró que se encuentra en perfectas condiciones, su hermana Verónica reveló en entrevista para Venga la Alegría que la actriz no la está pasando nada bien en el terreno emocional, pues Kate teme perder el hogar que construyó gracias a su trabajo en el medio artístico.

La periodista declaró que la exestrella de Televisa está en Santa Mónica, pero que los incendios se acercan cada vez más a su hogar y eso le preocupa, porque teme por la salud mental de su hermana: "Me preocupa ella, que bueno que ya se llevaron los autos y las cosas de más valor, pero es una casa que le costó mucho trabajo, con todo su esfuerzo, su vida de trabajo, y pues yo la veo sumamente preocupada, sumamente triste y también como mucha impotencia de no poder estar allá".

Sobre cómo se encuentran sus padres, don Eric del Castillo y doña Kate Trillo ante la delicada situación, Vero explicó: "Muy preocupados, sobre todo mi mamá, que mi mamá es muy aprehensiva, pues sí, muy preocupados porque, pues su casa estaba muy bonita, y ahí nos acogió, y fue un conclave muy bonito que hicimos esta Navidad".

A su vez, la famosa externó su desconfianza con respecto a que este incidente devastador de California, probablemente no sea parte de un fenómeno natural, sino inducido por el hombre, como muchas teorías sugieren: "Sí, definitivamente creo que es algo deliberadamente provocado por el ser humano, y no me refiero al cambio climático y a nuestra irresponsabilidad de cuidar el planeta o no, sino que es una agenda, una agenda que ya tiene mucho tiempo, desde la pandemia o antes, para tratar de controlar ciertas cosas". Cabe mencionar que muchos culpan a Donald Trump, y otros a un psicópata.

Finalmente, la comunicadora detalló para el matutino de TV Azteca los motivos por los que no descarta esta posibilidad de que sea algo provocado, y no un accidente o cosa de la naturaleza y el cambio climático que ha afectado a todo el mundo desde hace varios años: "Y se lo dije a mi hermana antes de que esto sucediera, le dije: 'están sucediendo cosas que yo siento que son anormales'.

Kate me dice: 'no, es normal que haya neblinas, es normal esto, es normal, lo otro', veían esta neblina, pero como si fueran pedacitos tipo nieve, y mucha gente reportó olor a químico, y que el agua se acabara en los suministros que debería de tener el condado, muy extraño todo, ¿no?, entonces que hubo fugas eléctricas, que mucha gente vio bolas de fuego en el cielo", remató.

Cabe mencionar que miles de familias y diversas figuras reconocidas del mundo del entretenimiento han perdido sus hogares por completo, sumándose a la lista de damnificados que no deja de aumentar. Entre los más famosos de dicha lista, se encuentra Eiza González, que ha pedido que se apoye a los más afectados, Mel Gibson, que bromeó sobre la situación, Paris Hilton, que lloró devastada, y muchos otros más.

