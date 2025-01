Tragedia en Televisa: Muerte sorprende a Susana Zabaleta y llena de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz y cantante mexicana, Susana Zabaleta, ha enfrentado unos meses sumamente complicados y es que ha sorprendido por la muerte en más de una ocasión, por lo que sigue enfrentando un difícil luto. Durante una reciente entrevista con el programa Hoy, la soprano de 60 años reaccionó a la inesperada partida de su colega, Dulce, quien falleció el pasado 25 de diciembre tras enfrentar varias complicaciones de salud debido a cáncer de pulmón.

Durante la presentación de la obra de teatro Spamalot, Susana compartió una reflexión sobre la forma en la que su compañera partió de este mundo: "De eso lo que debemos de rescatar es que 'qué manera de irse, qué fuerza', nunca dijo nada, dijo 'me siento mal, estoy enferma' pero ella llevó su vida así". Asimismo, elogió las cualidades artísticas de Dulce: "Es muy impresionante, cantó hasta el último momento, hasta la última fuerza, siempre la vimos hermosa, preciosa".

Debido al tema de conversación, la intérprete de Monclova confesó cómo le gustaría morir: "Yo me voy a ir en 5,4,3,2,1 y de 'Ya, levántate' y será 'no, ya se murió'". Además, dijo que ella no compartirá con la prensa si algún día se encuentra en riesgo de partir: "¿Estás pend...?' la muerte no se avisa, me voy". Y cuando un reportero le preguntó si no le gusta hablar sobre la muerte, Zabaleta recordó que ha enfrentado varias pérdidas en los últimos meses:

Acabo de perder a mi papá, es una cosa fuerte, se fue Silvia Pinal... la cosa es algo que nadie entiende", dijo ante las cámaras.

Susana Zabaleta ha enfrentado grandes pérdidas en los últimos meses

Asimismo, Susana recordó cuando trabajó junto a Dulce en el espectáculo GranDiosas: "No éramos amigas pero nos admirábamos... estábamos cantando cañón". Por otra parte, la intérprete de las novelas Salomé, Fuego en la sangre, Atrévete a soñar y Por ella soy Eva habló sobre los devastadores incendios que han arrasado con la ciudad de Los Ángeles y otros condados de California, en Estados Unidos.

Zabaleta aseguró que estos hechos deberían de hacer reflexionar a la humanidad: "Muy triste primero lo que está haciendo la tierra y también esta poca convención de no entender lo que nos está pasando, el cambio climático, ya nos pasó en Acapulco". ". Finalmente, la artista compartió con emoción lo bien que se encuentra con su novio Ricardo Pérez y aseguró que volvió a trabajar con unos kilitos de más: "Nos dio de comer como bestias, fue una cosa fuertísima... él cocina, yo cocino muy bien pero no me deja entrar a la cocina".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy