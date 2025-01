Tras muerte de Fer del Solar, Ingrid Coronado reveló si se casará; se dice muy enamorada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A dos años de la trágica muerte de su exesposo y padre de sus hijos, el actor Fernando del Solar, la reconocida presentadora y escritora, Ingrid Coronado, acaba de brindar una entrevista para TV Azteca, en la que se dijo muy enamorada y feliz con su actual pareja, revelando que sí se casará, si es que se llega a dar esa propuesta en un futuro. Aclara que aún no están en ese punto de la relación.

La historia de Coronado y del Solar, que comenzó gracias a Sexos en Guerra a inicios de los 2000's, ha sido una de las más relevantes para la presentadora, pues tras la separación del que fue el padre de sus hijos, no se le había conocido otro amor hasta hace un par de meses que confirmó su romance con Germán Bricio. Esto sucedió dos años después de que el querido conductor perdiera la vida tras días hospitalizado por una neumonía.

Aunque al inicio de este romance se vio envuelta en el escándalo, pues se dijo que le robó la pareja a Claudia Lizaldi, ahora, Ingrid se ha desecho de todos los chismes y grita su amor a los cuatro vientos, incluso se ha dicho que se encuentra más feliz que nunca y hasta ha declarado que no se niega a llegar al altar en un futuro: "Estoy feliz, la verdad. Sí, no puedo ser más feliz. Pues sí, ¿verdad? En una de esas… ¿Por qué no (casarse en un futuro)?".

En entrevista con Venga la Alegría, la presentadora dejó en claro que ese viaje a la nieve solo le ha reafirmado lo que siente por Germán, pues desde antes sabía que sí de darse la oportunidad se casarían ya que está muy contenta y enamorada desde el inicio, pero que necesita tiempo aún para ver que sucede: "Tampoco hay que apresurar las cosas. Siempre está la presión social. No vaya a ser que cuando me case digan que pa’ cuándo el hijo. No, espérame tantito, espérame tantito".

Con respecto a sus dos hijos al lado del difunto presentador de Hoy, Coronado destacó que actualmente están trabajando en la carrera que desean tener, pero que no quiere exhibirlos aún, pues quiere que ellos vayan creciendo lejos de los haters vayan a atacarlos, por solo ser sus hijos: "Ellos estarán construyendo su vida y su carrera. Y si se logra lo que estamos trabajando, pues es muy probable que los lleguen a conocer. Pero por lo que ellos están haciendo, no por ser mis hijos".

Mi prioridad siempre ha sido mantener un equilibrio entre mi vida personal y mi carrera. Eso incluye cuidar a mis hijos, disfrutar el presente y trabajar en lo que me apasiona", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui