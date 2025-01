Actor de Televisa lanza severa amenaza a novio de su ex; lo acusa de arriesgar a sus hijas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de su proceso de divorcio con quien fue su esposa casi 20 años y tiene dos hijas, Janet Durón, el reconocido actor de Televisa y presentador de TV, Héctor Soberón, recientemente brindó una entrevista a TV Notas para acusar de arriesgar a sus hijas, al actual novio de su expareja, por lo que no ha dudado en arremeter en su contra y lanzarle una severa amenaza para que no las exponga más.

Soberón, sobre los papeles de divorcio, se dijo que ya está listo para terminar con todo eso y finalmente firmar para comenzar a sanar completamente, enfocándose en él y sus hijas, destacando que por el momento no se ve en una relación amorosa, ya que primero tiene que sanar esto: "Todavía no firmo. No sé por qué no me he podido divorciar, pero a mí ya me urge cerrar ese capítulo. Yo no tengo pareja. Primero quiero estar tranquilo. He ido a terapia. Quiero que pase todo, no lastimar a nadie".

En cuanto al juicio de paternidad, declaró que hay "muchas irregularidades, como dos actas de nacimiento", en las que no están correctos los apellidos de sus hijas, por lo que se encuentran investigando falsedad de declaraciones, cosa que le ha afectado bastante y ahora su ex se ha puesto más a la defensiva: "Esto también me afectó. La gente le metió cosas en la cabeza a mi aún esposa. Ahora ya está haciendo vida con otro y ya casi le entregaron el anillo de matrimonio. Qué bueno, eso va a acelerar el divorcio".

Con respecto a la pareja de su esposa, señaló que se llama Carlos y es empresario, pero que lejos de ser un hombre recto, es alguien que tiene denuncias y hasta orden de arresto por fraude a una empresa en Monterrey, por lo que teme que sus hijas se vean afectadas por ello y les pase algo: "Me preocupan mis hijas. El novio de mi ex tiene en Monterrey una orden de aprehensión por fraude a una empresa. Se llama Carlos. Vive en Estados Unidos. Un defraudador no es confiable. No sé cómo proteger a las niñas".

Finalmente, aseguró que él ya le ha dicho directamente que cuando esté con sus hijas debería de dejar de exponerlas a la muerte, ya que teme que por las altas velocidades a las que conduce les pase algo y termine en un desenlace fatal, declarando que él tiene bien cuidadas a las menores y sabe cada movimiento: "Al pen... le he dicho: 'Si te quieres mat.., mát...te tú con ella, pero no a mis hijas'. Maneja a 150 kilómetros por hora. ¿Por qué las expone? Él lo negó, pero tengo una aplicación donde los teléfonos de mis hijas me informan cuando van en un coche y la velocidad a la que van".

