Cristina Porta expone a Telemundo: Afirma le ruegan ir a 'Hoy Día' y armar escándalo con ex

Ciudad de México.- La reconocida presentadora española, Cristina Porta, recientemente ha vuelto a emplear sus redes sociales para demostrar que su salud mental es primero, por lo que decidió exponer a Telemundo con sus oscuros planes para que genere contenido polémico. Afirma que le ruegan para ir a Hoy Día y otros programas para 'echar más leña' a su re reciente drama amoroso, y armar escándalo con sus ex.

Como se sabe, hace una semana, Porta denunció mediante un live de su cuenta de Instagram que su expareja el italiano, estaba siendo fichado para La Casa de los Famosos All Stars, esperado que con eso, ella tenga mucho más foco y arme polémicas para llamar la atención, a lo que ella se negó: "Soy consciente de que él iría por el mismo objetivo, soy consciente de lo que fuimos en el reality en el que coincidimos, pero yo no soy una jugadora y menos con esta persona que a mí de alguna manera me enterró porque yo nunca he vuelto a ser la Cristina que fui".

La presentadora de Cazamariposas dejó en claro que es una mujer digna y que primero ve por su salud mental antes que por el dinero, declarando que ella viene de una familia que le enseñó valores muy importantes y uno era el autorespetarse y no perder su valor ni por todo el oro del mundo: "Gracias a Dios sigo trabajando, es verdad que un reality te da mucho dinero pero yo no podía. Yo se lo dije a mi madre y mi madre me dijo 'ni por todo el oro del mundo'. Yo vengo de una familia que me han enseñado que lo que primero va son tus valores".

Ahora, Cristina volvió a realizar un en vivo en sus redes sociales, en donde reveló que todo lo que dijo y expuso fue por su salud mental y aclarar la razón de su falta al All Stars, mencionando que le podían creer o no, pero ella no iba a exponerse a eso. De igual forma, confirmó que su exnovio italiano ya firmó el contrato y ella no desea tener esa clase de atención en su camino, que ha aprendido mucho y sabe bien que eso no es algo bueno para ella emocional y personalmente.

