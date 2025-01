¿Fin a la guerra? Actor de Televisa hace fuerte confesión de Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y lresentador de TV, Alan Tacher, acaba de dejar a todos en completo shock, debido a que hizo una inesperada confesión sobre la tan intensa pelea que protagonizan desde hace varios años madre e hija, la cantante del rock, Alejadra Guzmán, con su primera y única hija, Frida Sofía, ¿será acaso que se avecina el fin de la guerra?

Después de que la querida primera actriz, Silvia Pinal, perdiera la vida a los 94 años de edad el pasado 28 de noviembre del 2024, 'La Guzmán' le brindó su primera entrevista a Tacher, en donde se sinceró con respecto al último adiós a la conocida 'Diva del Cine de Oro'. De igual forma, detalló como es que se dio la llamada con Frida y que estaban en camino a una reconciliación y terminar con su guerra de dimes y diretes.

Ahora, ante esta situación que ha dado mucho de que hablar, cuando medios de comunicación captaron a Alan, no dudadeon en cuestionarle si sabia algo, este negó que hayan hablado de la menor, pues la artista lo pidio por el tema tan delicado que se maneja, le pidieron no investigar por ahi y eso hizo hasta que ella quiso hablar del tema sola: "Me habían dicho que no le preguntara de Frida Sofía, porque era un tema delicado, pero yo no le pregunté, ella solita habló, ella solita quería hablar"

Primeramente, el presentador de La Casa de los Famosos , de Telemundo, quiso dejar en claro que fue Alejandra la que dio el primer paso a la reconciliación y le llamó para explicar la situación, sienore siendo sincera sobre el panorama qje enfrentaban con la querida actriz: "Ella hizo la llamada, ella fue la que llamó a Frida Sofía y le dijo 'oye ya está mal tu abuelita, ¿te quieres despedir de tu abuelita?', eso fue lo que pasó en realidad".

Finalmente, señaló que él ve a Alejandra en una postura sincera y dispuesta para que se realice la tan esperada reconciliación entre ambas tras cinco años peleasas y una serie de dimes y diretes, recalcando que hay muchas esperanzas de que pase: ",Sé que después hubo comunicación, sé que después de eso siguieron en contacto, por lo que ella me dijo y lo que yo sentí, ella está abierta a una reconciliación. Con lo de su mamá, está más dispuesta a hablar con ella".

Fuente: Tribuna del Yaqui