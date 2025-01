¿Fue por Gustavo Adolfo Infante? Ingrid Coronado revela la verdad tras dejar 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un mes de haber abandonado Sale el Sol, afirmando que todo fue por una cuestión familiar, la reconocida presentadora, Ingrid Coronado, acaba de confesar la verdad tras su salida del programa, sorprendiendo a varios con sus nuevas declaraciones sobre su estancia en dicho matutino, la que solamente duró alrededor de siete meses, ¿acaso su tuvo la culpa Gustavo Adolfo Infante con sus presuntos malos tratos?

Hace un par de años, Ingrid y Gustavo no se soportaban, incluso se enfrentaron legalmente por violencia de género, debido a la manera en que este se expresó de la expresentadora de Venga la Alegría por la pelea que tenía con su expareja, Fernando del Solar. Sin embargo, cuando en mayo del 2024, Ingrid se unió al matutino, la recibió en los foros con un inmenso ramo de flores y le pidió una disculpa, señalando que se alegraba de poder contar con ella como parte de su equipo en la TV.

Y aunque todo parecía que iba bien y tenían una gran relación de colegas en el matutino de Imagen TV, la también escritora el pasado viernes 20 de diciembre, Coronado confirmó que se iba, asegurando que era porque sus hijos la necesitaban al desarrollarse como atletas, así que sus viajes le impediría seguir en el proyecto: "Tenemos una tarea como familia muy importante que es viajar a muchos lados para que puedan calificar y llegar a este lugar. Me prometí que iba a acompañarlos en cada momento en esta aventura. Quiero estar ahí, y un trabajo en TV no me iba a permitir estar cerca de ellos".

Ahora, en una entrevista con Flor Rubio, Coronado mencionó que al final tampcop ira, la verdad, no me gustaba mucho. Y me siento muy agradecida de que me hayan apoyado con la decisión de poder estar más cerca con mis hijos ahora que voy a tener que estar viajando

No (existió la enemistad). Unas me trataban mejor que otras, pero sí puedo decir que hice buenas amistades en este programa con quienes voy a seguir teniendo una bonita relación

También tengo algunas opciones que estoy trabajando en otros lados. Entonces, sí, hoy en día para mí era complicado estar ahí y pues por eso es que tomé esta decisión", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui