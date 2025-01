Lo perdió todo: Tras veto en Televisa, querido actor llega a 'Ventaneando' con triste tragedia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor y comediante, quien estuvo vetado de Televisa tras perder la exclusividad e irse a TV Azteca, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans al reaparecer en el programa Ventaneando y compartir una triste noticia. Se trata de Germán Ortega, quien denunció haber sido víctima de fraude por una fuerte cantidad de dinero (más de 200 mil pesos), luego de que en el pasado él mismo se declarara en la ruina.

El famoso intérprete se presentó en una rueda de prensa para promocionar la puesta en escena Spamalot y aquí fue que aprovechó para señalar públicamente a la empresa Iconic Kitchen, la cual presuntamente no cumplió con la remodelación de su hogar. "230 mil pesos, no me llaman, y no me llaman, y no me llaman, y se desaparecieron, para que esta persona con la mano en la cintura me esté robando", explicó el llamado 'Mascabrother' ante las cámaras del Ajusco.

Asimismo, hizo hincapié en lo mucho que le afecta esta pérdida económica: "Podemos hablar de que están pasando cosas en el mundo, son tragedias realmente, lo mío no es una tragedia, pero tampoco es para que me sienta a reírme y decir: 'ay, me acaban de robar 230 mil pesos'", agregó Germán, después de que la compañía no ha respondido tras recibir un depósito considerable de su parte.

Germán Ortega fue estafado y perdió más de 200 mil pesos

A pesar del señalamiento público por parte del hermano de Freddy Ortega, hasta el momento @iconickitchenmx no ha dado a conocer su postura al respecto, e incluso decidió volver privada su cuenta de Instagram.

Aquí el video de Germán denunciando en redes sociales a Carlos Ferreira Morales, director ejecutivo de Iconic Kitchen, asegurando que se encuentra desesperado por esta situación.

Fuente: Tribuna