¿Luto en Televisa? Encuentran sin vida a querida actriz dentro de su hogar; murió calcinada

Los Ángeles, California.- El mundo del entretenimiento de nueva cuenta se vistió de luto debido a que en horas recientes se la muerte de una querida actriz, quien fue encontrada calcinada dentro su hogar. No se trata de una artista que haya trabajado en Televisa o en alguna empresa mexicana, sino se trata de la reconocida estrella Dalyce Curry, quien participó en varias cintas internacionales.

Lastimosamente, la legendaria intérprete murió debido a los devastadores incendios que han arrasado con varios condados y ciudades en California, Estados Unidos, como Los Ángeles. Los restos de la querida Dalyce fueron ubicados en un terreno de la zona de Eaton, en Altadena, sitio en el que los incendios han sido más desastrosos. Al parecer la famosa no logró salir a tiempo de que el fuego consumiera su casa.

Una sobrina de Curry había anunciado vía redes sociales que la famosa se encontraba desaparecida, ya que la última vez que la vieron con vida fue el pasado 8 de enero dentro de su hogar. Esta persona compartió que cuando llegaron a buscar a la artista de 95 años encontraron su hogar hecho cenizas: "Gracias a Dios que la Guardia Nacional me dejó subir a buscar sus restos. Sé que está bajo este techo".

Y luego añadió: "Solo tengo que esperar hasta que comience la búsqueda de cadáveres en este punto. Ya hice todo lo que pude". Poco después la nieta de Dalyce, Teresa L. Kelley Harrys, informó que las autoridades habían logrado recuperar los restos de la artista americana: "Por favor, sigan orando por mi familia". Además, compartió que se encontraba totalmente destrozada por la muerte de su abuela:,

Hace aproximadamente una hora el forense confirmó que sus restos fueron encontrados en la propiedad. Ella influyó en mi vida de muchas maneras. Esta pérdida es devastadora", declaró.

Dalyce Curry era conocida con el apodo de 'Momma d' y es recordada por su participación en películas como The blues brothers, The ten commandments y Lady sings the blues. Asimismo participó en el cine afroamericano de los años 50.

Fuente: Tribuna