¿Murió Maribel Guardia? Filtran alarmantes FOTOS en el hospital y dejan en shock a Televisa

Ciudad de México.- A lo largo del último año la conductora y actriz Maribel Guardia ha enfrentado fuertes rumores sobre su presunta muerte, sobre todo después de que ella misma confesara que estaba pasándola muy mal y que se encontraba deprimida por la muerte de su hijo Julián Figueroa. Aunque las noticias de su fallecimiento son completamente falsas, hace poco salieron a la luz unas alarmantes fotografías en el hospital que dejaron en shock a sus fans.

Resulta que la misma exreina de belleza costarricense publicó estas imágenes que causaron tanto revuelo para informar que había estado en el hospital debido a que se sometió a una cirugía ocular. "Empecé el año cuidando la salud", escribió en su cuenta de Instagram, al lado de una foto donde aparece en la camilla de hospital con un ojo parchado y una más lista para regresar a su casa.

Guardia explicó que postergó esta operación más de una década debido a su apretada agenda laboral, pero ahora entiende que la salud está por encima de todo: "Hace 11 años me operé el ojo derecho para ver de cerca, debía operarme el izquierdo para ver de lejos un mes después, pero con tanto trabajo y contratiempos hasta ahora pude hacerlo... Recuerden que la salud es primero, háganse todos los exámenes que se tengan que hacer y chéquense".

Maribel Guardia generó preocupación con estas fotos desde el hospital

La publicación de la intérprete de novelas como Misión S.O.S. y Corona de lágrimas de inmediato se llenó con decenas de mensajes por parte de seguidores y colegas de Televisa que le desearon una pronta recuperación. "Que te recuperes muy pronto adorada Maribel ! Te quiero un montón", dijo César Lozano, en tanto que Cynthia Klitbo añadió: "Me parece muy bien que te cuides amor".

Maribel Guardia no le teme a la muerte

Respecto a los rumores de su muerte, hace algunos meses Maribel Guardia manifestó no temer a su fallecimiento. La también cantante costarricense declaró que entendía que morir era algo natural y su mayor miedo en realidad era acabar enferma: "Yo a lo que le tengo miedo es a la enfermedad, es triste acabar enfermo y no tener con qué respaldarte ni el apoyo, y además no hay dinero que alcance cuando una enfermedad es larga y dolorosa", explicó.

