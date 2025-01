Natalia Jiménez y Arnold Hemkes celebran su boda sin prenupcial y en un ambiente lleno de amor

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La cantante Natalia Jiménez, reconocida por su paso en el grupo La Quinta Estación y su exitosa carrera en solitario, dio el “sí, acepto” a su representante artístico Arnold Hemkes el pasado 29 de noviembre. La boda se celebró dos años después de haberse comprometido, marcando un nuevo capítulo en la vida de la artista tras su controversial divorcio de Daniel Trueba, padre de su hija Alessandra.

En una entrevista para el programa Venga la Alegría, Jiménez reveló que decidió no firmar un contrato prenupcial con Hemkes, a pesar de su experiencia en un proceso de separación anterior que incluyó acusaciones y una batalla legal compleja. “Yo, viva el amor y lo que venga, hay que ser valiente en esta vida”, expresó. La cantante destacó que confía plenamente en su nuevo esposo y que no quiso abordar su matrimonio desde una perspectiva pesimista.

La intérprete de Creo en mí aseguró que conoce bien a Arnold Hemkes y elogió su comportamiento durante su propio divorcio previo. “He visto cómo él se divorció de su expareja, y fue súper tranquilo, cero conflictos, cero problemas. En mi caso, no puedo decir lo mismo, pero no tuve que llegar a ese recurso”, subrayó.

Hay que señalar que Natalia Jiménez no escatimó en emociones al hablar de su enlace matrimonial. “Fue algo que habíamos soñado los dos, y todo salió perfecto. Nos la pasamos increíble, yo no me estresé nada. Llegué a la boda pensando: ‘¡venga!, vamos a divertirnos’, y fue una bodaza. Todo el mundo se la pasó increíble”, compartió emocionada.

La ceremonia se llevó a cabo en un ambiente íntimo y lleno de alegría, reflejando el amor que ambos han cultivado durante su relación.

Además de celebrar su unión, Jiménez disfrutó recientemente de tiempo de calidad con su hija Alessandra en España, su tierra natal. La cantante destacó lo valioso que fue compartir 15 días enteros con su pequeña, a pesar de la división del tiempo que establece con el padre biológico de Alessandra. “Estoy feliz de haber podido pasar tiempo con ella; esos momentos son lo más importante para mí”, concluyó.

Con esta nueva etapa, Natalia Jiménez demuestra que apuesta por el amor y la confianza, dejando atrás los conflictos del pasado para construir un futuro prometedor al lado de Arnold Hemkes.

Fuente: Tribuna Sonora