"No está de acuerdo": Revelan en 'Venga la Alegría' cómo reaccionó Héctor Parra a nueva sentencia

Ciudad de México.- El nombre de Héctor Parra se encuentra en todos los titulares de la prensa luego de que se informara que se había modificado su sentencia tras ser declarado culpable por el delito de corrupción de menores y abuso sexual en contra de su propia hija, Alexa Hoffman. En entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría, la abogada del querido actor compartió cómo reaccionó su cliente ante esta noticia.

Como se recordará, la mañana de ayer lunes 13 de enero se informó que los magistrados del Tribunal de Alzada de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México modificaron su sentencia por tercera vez. En un primer momento se dictaminó que serían 10 años y 6 meses en prisión, pero luego aumentó en marzo del 2024 a 13 años y 10 meses. No obstante, ahora se logró reducir un par de años la pena. Samara Ávila, abogada del artista, compartió el siguiente paso que dará para revocar la nueva decisión de las autoridades.

Le han reducido 1 año 4 meses al señor Héctor Parra por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual quedando en 12 años y 6 meses, es una pequeña victoria, así lo ve Héctor Parra, también tuvimos una muy buena victoria cuando se le absuelve de 7 delitos que lastimosamente después solo son 5 absueltos, pero ya era lo que estamos esperando para efectos de acudir ya al amparo directo", explicó Ávila a Venga la Alegría.

Héctor Parra se encuentra detenido desde 2021

Conjuntamente, la letrada habló de la forma en que reaccionó el famoso con esta reforma a su dictamen y explicó que Parra "no está de acuerdo" en que lo sigan señalando como culpable de abuso, pues afirma que es inocente: "Él está contento. No quiere, no ha querido nunca, la instrucción siempre fue agotar todas las instancias, se llevara el tiempo que se llevara para lograr acreditar su inocencia y salir absuelto, y así va a ser”.

Sobre la manera en que Daniela Parra, primogénita de Héctor, recibió la noticia, Samara detalló: "Está tranquila, sabía que esperábamos cualquier circunstancia, eran cuatro escenarios, podía absolverse al señor Héctor Parra, que era lo ideal, que debió haber sucedido, no sucede nuevamente, estábamos conscientes de que podía modificarse la sentencia, incrementar o disminuir, en esta ocasión disminuyó, o bien, otra opción, hubiera sido que se confirman los 13 años, 10 meses".

Por último, la abogada notificó que por ahora esperaran los tiempos legales para interponer en tiempo y forma el recurso que podría liberar definitivamente a Héctor Parra. "Nosotros tememos como defensa, como sentenciado, como habiendo recurrido la sentencia, tenemos hasta ocho años, así lo considera la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos de la Constitución y la víctima tiene 15 días hábiles para presentar su amparo", manifestó.

Fuente: Tribuna