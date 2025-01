One Direction regresa al cine: Reunirán a la banda para honrar a Liam Payne tras su muerte

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de casi 12 años lejos de la pantalla grande y una década separados, One Direction de manera sorprendente, regresará al cine, pues una importante cadena de la industria cinematográfica va a mostrar a la banda reunida de nuevo para honrar la memoria del querido cantante británico, Liam Payne, a un par de días que se cumplan tres meses de su muerte, tras haber caído desde balcón en hotel de Argentina.

Con solo 31 años de edad, planes de un nuevo álbum solista y con su pequeño hijo, Bear Payne, de solo siete años, Payne perdió la vida inesperadamente el pasado 16 de octubre del 2024. Desgraciadamente, se ha confirmado que su deceso fue causado por las drogas, ya que su nivel de intoxicación lo llevó a caerse desde el tercer piso en el que se encontraba el balcón de su habitación. Hasta el momento hay dos arrestos por esto y se investigan a otras tres personas, bajo cargos de conseguir las drogas y negligencia por abandono.

Ahora, a un par de días que sean tres meses desde su terrible deceso, la cadena ODEON Fanatical About Film, mediante su cuenta de Instagram ha confirmado que va a volver a llevarles a las fans el momento en el que los cinco cantantes estaban juntos, pues reestrenarán en sus salas de cine el documental This Is Us, que fue creado y estrenado por primera vez en el año del 2013, mostrando la vida de los jóvenes durante la gira, que hacían debajo del escenario y demás.

One Direction en This Is Us.

Por demanda popular, y en homenaje al fallecido Liam Payne, traemos One Direction: This Is Us, de vuelta a nuestras pantallas grandes el 14 de enero", decía el anunció.

La página mencionó que el motivo por el que harían esto, además de llevarle a las fans uno de los mejores recuerdos de lo que fue una de las boyband más grandes de la industria, también será para que todo lo recaudado en taquilla sea donado a instituciones de salud mental, en honor a la depresión que padecía el intérprete de For You: "Donaremos todas las ganancias de las entradas de esta proyección a las organizaciones benéficas de concientización sobre la salud mental MIND, SAMH y AWARE NI".

Era de conocimiento público que Liam padecía de depresión y consumía drogas por la misma razón, incluso él llegó a decir que tuvo "pensamientos suicidas", contra los que luchó hasta el día de su fallecimiento. Hasta el momento, se desconoce si Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson, están al tanto de la situación y están de acuerdo con la situación, pero se espera que pronto alguno de ellos salga para hablar de la situación tan dolorosa.

One Direction reestrenará This Is Us.

