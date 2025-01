Paulina Matos confiesa triste pasado; la actriz de Televisa detalla su tóxica relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Paulina Matos, recientemente brindó una entrevista en la que decidió sincerarse sobre las dificultades en su vida y confesó el triste pasado que actualmente la está haciendo ir a terapia para sanar esas heridas y entender también muchas cosas, con el único fin de mejorar. La estrella de Televisa, también externó similitudes con su nuevo personaje y detalló su tóxica relación.

Matos, tras 10 años de carrera y tres proyectos en la empresa San Ángel, hace meses obtuvo el papel principal de 'Helena' en El Ángel de Aurora, donde la joven se casa con 'Demián', interpretado por José Pablo Minor, viviendo bajo manipulaciones, engaños y toxicidad que le ha hecho recordar una relación que ella tuvo de manera similar: "Sí. He vivido situaciones como de mucho control y manipulación. Al final eso me hace empatizar mucho con el personaje”.

La joven declaró, que muchas veces por fuera la gente se cuestiona y se molesta diciendo que es demasiado tonto el personaje, dejando que su pareja sea de esa manera, pero ella de experiencia propia, declaró que a veces, es tal la manipulación que no te das cuenta y hay quienes lo descubren a tiempo, otras que no al estar tan sumidas en ese juego, afirmando que todo mundo ha estado en esa situación y a veces ni cuenta se dan: "A veces nos quedamos más tiempo, algunos menos. He descubierto mentiras, manipulaciones que te van llevando a una y otra cosa, pero lo importante es evolucionar y aprender a poner límites y a tomar nuestro lugar”.

Paulina Matos. Internet

Paulina señaló que la autoestima tiene una participación muy importante para salir de una relación tóxica porque es donde se ataca primero, señalando que todo siempre llega al límite y desgraciadamente hay quienes lo tienen hasta que ya la situación se vuelve demasiado violenta: "Yo creo que es el tiempo. Siempre tenemos nuestro límite, y quienes podemos vivir este tipo de situaciones somos personas a quienes nos gusta confiar de pronto y la autoestima es muy importante".

Finalmente, confesó que va a terapia y ha tenido que hacer una evaluación personal de ella misma, de lo que desea para su vida, para ser mejor persona y ya no permitir que una pareja controle su vida o que no se le vuelva a dar un maltrato: "He pasado por momentos de reajustes personales, a nivel pareja, de decisiones que tuve que tomar, pero ahora me llevan a sentirme plena, muy conectada con el amor, con relaciones sanas. Verlo desde afuera me ha ayudado a sanar muchas cosas".

Sí, yo soy proterapia. Me gusta probar, ver lo que me funciona y siempre conocerse cada vez más y sanar. También algo importante es que trabajé el rechazo en Paulina. Llegas a una edad en la que dices: 'Me tiene que valer lo que digan de mí, lo que piensen', y empezar a vivir tu vida. Pasé por ese momento y ahora sí me siento libre de cualquier rechazo", finalizó.

Paulina en El Ángel de Aurora. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui