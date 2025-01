Pleito en Televisa: Galilea Montijo veta a Niurka por filtrar que es santera; no puede ir a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Galilea Montijo se encuentra enfrentando un nuevo escándalo en su carrera, y es que ahora otra vez se le acusa de usar su poder dentro de Televisa para hundir a otra colega. Se trata de la polémica cubana Niurka Marcos, quien presuntamente tendría prohibido visitar las instalaciones de la empresa, en especial el foro del programa Hoy, por unos comentarios que hizo en contra de la conductora tapatía.

Fue el controversial reportero Gabo Cuevas quien informó esta situación asegurando que había sido la propia 'Mamá Niu' quien le contó todos los detalles. Presuntamente 'La Gali' arremetió en contra de la bailarina y actriz porque en 2023 filtró públicamente que ella practicaba la santería. "Yo no sabía que Niurka Marcos está vetada por órdenes de Galilea...", dijo en el programa de radio de Flor Rubio.

Me contó que ella no puede ir a 'Hoy' porque Galilea se enojó mucho cuando contó lo de la santería, lo que hacía Gali", agregó el también influencer mexicano.

Galilea Montijo habría mandado vetar a Niurka en Televisa

Gabo recordó que Niurka jamás ha ocultado su gusto por las actividades santeras, mientras que lo de Montijo siempre ha sido un secreto a voces: "Niurka me dijo: 'es que yo a Televisa no puedo entrar por órdenes de Galilea'. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Galilea es acusada de implementar vetos en Televisa contra otros colegas con los que no tiene buena relación:

Galilea tiene mucho poder, sabe a quién sí le pueden dar chance, a quién no, conocemos historias... Creo que Gali tiene el poder de decir 'Niurka no puede estar en este foro', está cañón y es una autoridad muy fuerte", explicó Cuevas.

Así exhibió Niurka a Galilea Montijo

Fue en el año 2023 que la exesposa de Juan Osorio ventiló en redes sociales y frente a medios de comunicación que Galilea presuntamente era santera. Todo comenzó luego de que internautas comenzaran a decir que el hijo menor de Niurka, Emilio Osorio, estaba haciendo santería al interior de La Casa de los Famosos México: "Si tienen alguna duda, pregúntele a Galilea, ella es santera, por cada ofensa que le hagan a mis santitos y a mi bebé, que ni pu... idea tiene de cómo hacer brujería, porque aquí la que es santera efectiva soy yo".

Asimismo, la intérprete de novelas como Velo de novia aseguró que los 'trabajitos' que realizaba Montijo siempre eran efectivos y lamentó que la tapatía siempre negara su gusto por estas prácticas, pese a que es un secreto a voces desde hace años: "Galilea es una santera y efectiva, muy efectiva, ella lo sabe que yo lo sé, pregúntenle", dijo Niurka.

