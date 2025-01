A punto de morir: 'El Perro' Bermúdez, hospitalizado de urgencia por insuficiencia cardíaca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La leyenda viviente de la crónica deportiva, Enrique 'El Perro' Bermúdez, acaba de confesar que desgraciadamente casi no llega al 2025, pues en diciembre del 2024 estuvo a punto de morir, por una insuficiencia cardíaca, por la que fue hospitalizado de urgencia en terapia intermedia. Según los reportes médicos que recibió, hay altas probabilidades que deba ser sometido a cirugía cardíaca.

El pasado lunes 16 de diciembre, la afición deportiva se llevó tremendo susto y se preocuparon, al enterarse que el comentarista deportivo de TUDN tuvo que ser ingresado de urgencia a un hospital de Miami, Florida, en Estados Unidos, a causa de un terrible revés en su estado de salud. Poco después, fue él mismo quien confesó que la razón es que tuvo un cuadro de "presión arterial muy alta, de 225/198, y agua en los pulmones", por lo que se pensó que iba a perder la vida en cualquier momento.

El cronista de Televisa, ahora, acaba de brindar una entrevista en TV Notas, en el que reveló que estaba con sus hijos alistando todo para irse de viaje a unas vacaciones, cuando comenzó a sentir que le faltaba el aire, y pese a que él le restaba importancia, su esposa insistió en llevarlo y llamaron a una ambulancia: "Como a las 2 de la mañana, se me subió la presión a 225/198. Los doctores no podían creer esos números. Entraron como 10 médicos corriendo. Me equilibraron la presión y me llevaron a un cuarto de terapia intermedia. Ahí estuve 4 noches".

Afortunadamente, lograron estabilizarlo tras esa alteración en su presión arterial y le explicaron que se debe a que hay un mal funcionamiento en el corazón, que al no bombear suficiente sangre, le ocasionó una neumonía, por la que se le llenaron los pulmones de agua: "La electricidad de mi corazón estaba fallando y me dio una neumonía. Tenía mucha agua en los pulmones que se debió a que el corazón no estaba bombeando suficiente sangre. Estuve en riesgo de muerte. Me pusieron unas mangueritas en la nariz para respirar oxígeno".

Bermúdez destacó que desde hace cinco años es hipertenso, y la ha podido controlar, pero ahora, ya está presentando fallas cardíacas, por lo que era probable que tuvieran que someterlo a una cirugía y colocarle un marcapasos: "Ahora están tratando mi insuficiencia cardíaca. Andan viendo si es necesario hacer una pequeña operación que consiste en quemar la parte (de mi corazón) que está mal para que la electricidad empiece a funcionar. En el último de los casos, me pondrían un marcapasos". Afirma que debe cuidar su alimentación y podría ayudarle a no pasar por el quirófano.

Fuente: Tribuna del Yaqui