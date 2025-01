Romina Mircoli rompe el silencio sobre su relación con la cantante Dulce y revela audios

Comparta este artículo

Ciudad de México. - A casi un mes de la muerte de Dulce, las controversias continúan marcando la vida de su familia, especialmente la de su hija, Romina Mircoli, quien ha sido duramente criticada por amigos cercanos a la cantante. Tras años de mantener un perfil bajo, Romina decidió enfrentar las críticas y esclarecer su relación con su madre, respondiendo públicamente a quienes han cuestionado su vínculo familiar.

Resulta que hace unas horas, Mircoli tuvo un confrontamiento público con uno de sus mayores críticos, Javier Ceriani, quien ha sido uno de los más vocales en cuestionar su relación con Dulce. En una serie de entrevistas, Romina abordó el complejo vínculo con su madre, admitiendo que tuvieron varios conflictos a lo largo de los años, pero también reveló que los últimos meses de vida de Dulce fueron profundamente diferentes, con una relación mucho más cercana.

Mi mamá tenía un carácter fuerte... así como era bien linda, también era de esas personas que son lindas cuando están felices, pero cuando se enojan, se vuelven otra persona", expresó Romina. “Tuvimos conflictos grandes... Crecer con alguien así, con esa manera de ser, de imponerse, también me hizo tener un carácter resistente", añadió, describiendo su relación como "real" y "entrañable", aunque no siempre fácil.

Además, uno de los temas más controversiales ha sido la decisión de Romina de no organizar un funeral público para su madre. Según Romina, Dulce le pidió como último deseo que nadie la viera. "La enfermedad la consumió, se murió con un control médico absoluto, se hizo lo que se pudo", explicó, afirmando que ese fue el último deseo de su madre y que su decisión de no permitir la realización de un funeral público fue para respetar esa voluntad.

Pero eso no fue todo, pues Romina también habló sobre algunos de los momentos más tensos de su relación con Dulce, incluyendo las acusaciones de que la cantante fue echada de la casa de su hija en alguna ocasión. Romina aclaró que, si bien hubo un conflicto fuerte en el que no dejó que su madre entrara a su casa, nunca intentó causarle daño. Explicó que en una discusión en la puerta, al no permitirle la entrada, Dulce comenzó a gritarle, lo que generó una confusión sobre si fue empujada o no. "Nunca fue mi intención tirarla por las escaleras", afirmó Romina.

La situación empeoró cuando Dulce comenzó su relación con Francisco Cantú, un momento en el que Ofelia Medina intervino como mediadora. Según Romina, las relaciones de su madre con ciertos amigos fueron inestables, y en una ocasión, Ofelia amenazó con divulgar unos audios. Romina mencionó que esto generó una gran tensión en su hogar, pero con el tiempo, madre e hija lograron sanar su relación, reconociendo ambas que tenían caracteres fuertes.

Romina compartió los últimos audios que su madre le envió, revelando que los mensajes eran claramente una muestra del deterioro de su salud. En un primer audio, Dulce le explica a su hija que se encontraba nerviosa por una placa médica que se realizaría para ver si había tumores en los pulmones. "Es muy importante la placa que voy a recoger hoy, porque en esa placa se va a ver exactamente qué traigo en los pulmones, ojalá no sea un tumorcito", decía Dulce, con la esperanza de que los resultados fueran favorables.

En otro audio, la voz de Dulce se escucha más débil y afectada, mencionando que se estaba nebulizando y que había comenzado un tratamiento con oxígeno para mejorar su salud. A pesar de su deterioro, Dulce transmitía a Romina mensajes de amor, diciéndole: "Te mando muchos besos, no se te olvide que te amo mucho, que eres mi sol y mi cielo".

Finalmente, Romina publicó una fotografía de su madre, donde se observa el notable deterioro físico que sufrió Dulce en sus últimos días. La imagen muestra un brazo visiblemente delgado, lo que dejó claro el grave estado de salud en el que se encontraba la cantante.

Con estas declaraciones, Romina ha puesto fin a una serie de rumores y críticas, dejando claro que su relación con su madre fue compleja pero llena de amor, a pesar de los desacuerdos y momentos difíciles. La familia de Dulce sigue siendo tema de conversación y Romina ha mostrado valentía al enfrentar las críticas, a pesar de las difíciles circunstancias que ha atravesado.

FUente: Tribuna