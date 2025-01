Tragedia en la TV: Destrozada, exparticipante de 'MasterChef Junior' revela que tiene cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del entretenimiento recibió una lamentable noticia horas atrás debido a que una Estrella infantil informó que está luchando contra el cáncer en la sangre. Quien dio esta terrible información fue una querida exconcursante del reality MasterChef Junior, que ha sido todo un éxito alrededor del mundo contando con ediciones en España, México (transmitido en TV Azteca), Colombia y muchos países más.

Y quien está atravesando esta difícil etapa es una exparticipante del programa edición español. Se trata de la joven influencer Natalia Jiménez, quien apenas tiene 20 años de edad y ha enfrentado diversos complicaciones de salud a lo largo de su vida. Entre lágrimas y muy consternada la famosa compartió vía redes sociales que estaba luchando contra el cáncer y que estaba a punto de iniciar su tratamientos, por lo que sus palabras conmovieron a miles de personas alrededor del mundo.

Natalia se mostró muy confundida por su diagnóstico y lamentó que una persona tan joven como ella, que tiene una vida por delante, tenga que luchar contra una enfermedad tan dura: "Siento que no me lo merezco, nadie se lo merece, pero tengo 20 años y ya me he pasado más de la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital por la anorexia y ahora, en el momento en el que mejor estaba, en el que más feliz era, en el que por fin tenía una relación sana, una buena relación con mi familia… tengo 20 años, me acabo de comprar mi primer piso y me viene esto", explicó entre lágrimas.

Natalia Jiménez, exconcursante de MasterChef Junior, anuncia que tiene cáncer

Tras recordar que en el pasado se enfrentó a la anorexia, resaltando que actualmente tenía una vida tranquila y rodeada de amor, Jiménez admitió que está asustada por lo que se avecina: "Tengo mucho miedo, tengo miedo de estar entrando y saliendo de un hospital otra vez, de no disfrutar de todo lo que tengo ahora", expresó consternada.

La joven española ya había dado pistas de que estaba pasando una situación difícil, pues días atrás publicó un par de fotografías en el hospital acompañadas del siguiente mensaje: "Es solo una analítica, ¿qué podría salir mal?", dijo en una publicación y luego en otra señaló: "Mamá, ¿por qué yo?".

Fuente: Tribuna