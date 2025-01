Tragedia en Televisa: Mamá de Divaza lucha por su vida en hospital; el dolor es insoportable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tristemente, en Televisa se enfrentan a una nueva trágica noticia, pues después de haber sido diagnosticada con cáncer, recientemente la famosa influencer y actriz, que es mejor conocida como 'La Divaza', empleó sus redes sociales para compartir fotos de su madre, Kenya Álvarez, en la que se encuentra en el hospital mientras lucha por su vida, y con un dolor insoportable.

Poco antes de que entrara a La Casa de los Famosos, en la versión de Telemundo, la creadora de contenido externó con gran dolor en su corazón que su madre estaba atravesando por una de las pruebas más dolorosas de su vida: Tener que superar el cáncer. Aunque no se ha especificado cual es el tipo de la enfermedad, la artista ha dejado en claro que es un tema muy complicado emocionalmente para todos.

Y ahora, hace un par de horas, que Pedro Luís João Figueira Álvarez, nombre real de La Divaza, declaró que tristemente, su madre tuvo que ser hospitalizada el pasado lunes 13 de enero de este 2025, externando el alto nivel de impotencia de verla postrada en una cama: "El diablo no pudo alcanzarme, entonces me está haciendo ver a mi mami luchar por su vida en un hospital y no poder hacer nada".

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy pidió disculpas por no poder estar compartiendo o publicando más cosas con respecto a lo que sucede actualmente en Venezuela y el tema de Nicolás Maduro al frente del país, señalando que el dolor de su madre es muy fuerte y debe cuidarla más: "Ya tiene menos dolor (ni la morfina la calmaba, tuvieron que traer a un doctor del dolor), pero todavía no sabemos a qué se debe. Le hicieron tomografía y le tiene que hacer PET".

Finalmente, al ser gastos muy caros, La Divaza comenzó a solicitar ayuda para poder solventar los costos del hospital y el tratamiento, agradeciendo de antemano todos los mensajes y el apoyo que ya le ha llegado a través de sus mensajes en cuanto se enteraron por lo que estaba pasando: "¡Gracias a todos por sus mensajes! Por ahora tenemos que estar tres días, aquí en el hospital para ir calmando el dolor".

