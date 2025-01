¿Está grave? Actriz de Televisa sufre terrible accidente en 'Hoy' y no logra recuperarse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y comediante, Lorena de la Garza, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en el que se sinceró sobre su lesión en el cuello, que se hizo cuando tuvo ese terrible accidente en los foros del matutino al realizar su coreografía con José Luis. Desafortunadamente, las noticias no fueron buenas, ya que confesó que no logra recuperarse, ¿acaso se encuentra grave?

Mientras que estaba en sus ensayos para su próxima coreografía en Las Estrellas Bailan en Hoy, Lorena desgraciadamente el pasado miércoles 30 de octubre, sufrió un accidente durante una de las cargadas, y por lo que no pudo presentar su coreografía el jueves 31 de octubre. En el video que transmitieron en el reality, se puede ver como al bajar de los brazos de su colega, Lorena pierde fuerza en los suyos y termina golpeándose la cabeza contra el suelo, pareciendo algo muy sencillo, pero que lastimosamente la llevó al hospital, y le pidieron que reposara por lo menos dios semanas.

Una semana después de este desafortunado accidente, de la Garza tuvo que abandonar la competencia y le cedió su lugar a Paola Durante, declarando que por más que ella quisiera regresar, le era imposible porque estaba muy lastimada y los médicos le estaban recomendando no hacer todo el esfuerzo que se requiere para el baile. Aunque para estas fechas se supone que Lorena ha estaría mucho mejor, la situación es diferente y aún sigue tomando fisioterapia porque no logra recuperar la movilidad.

La actriz de Tal Para Cual mencionó que su brazo derecho y el costado de su cuello aún no puede moverlo bien y se trata de alzar su extremidad por encima de su hombro aún le duele demasiado, por lo que sigue tomando terapia física esperando que pronto se recupere: "Todavía sigo yendo al fisioterapeuta, fue un golpe que parecía que era una tontería, pero como se recargó la mayor parte de mi cuerpo en mi cuello, todavía esta mitad y mi brazo no lo puedo subir, me duele mucho".

Finamente, Lorena mencionó que gracias al tratamiento que lleva y sus ejercicios en terapia ha logrado tener días muy buenos en el que el dolor solo es un recuerdo de la experiencia, pero hay otros que le va mucho peor ha llegado a ser muy insoportable varios movimientos, destacando que debe seguirse cuidando: "Voy con el fisio, y de repente tengo semanas muy buenas y otras no tan buenas, y como no he parado de trabajar, bendito Dios, pues ahí sigue la lesión".

Fuente: Tribuna del Yaqui