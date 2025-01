Ex de Romina Marcos no puede creer su relación con Laura Salazar y manda inesperado mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor, Hussam Núñez, quien fue pareja sentimental de Romina Marcos entre 2018 y el 2021, recientemente brindó una entrevista a TV Azteca, en donde declaró que no podía creer la relación que tiene la joven cantante con la doctora e influencer, Laura Salazar, pues no tenía idea de sus preferencias a las mujeres, por lo que sorprendió al mandarle un inesperado mensaje, ¿acaso está molesto?

Núñez, quien en su momento fuera pareja sentimental de Romina, reaccionó sorprendido al anuncio de romance de la hija de Niurka Marcos con la doctora e influencer Laura, quien crea contenido sobre su profesión. Cabe mencionar que la artista y el actor formaron parte del reality Inseparables, y ambos habían externado su deseo de llegar al altar juntos, por lo que al saberse su separación causó un gran shock

Ahora, el joven actor confesó que no tenía idea de que su expareja podía sentirse atraída por las mujeres, aunque no dudó en enviarle los mejores deseos ahora que ya hizo público su noviazgo con la famosa de TikTok a través de las cámaras de Ventaneando: "Me sorprendió, pero fuera de eso me alegra mucho, me alegra mucho que Romina se está encontrando, que está encontrando nuevas facetas en su vida, que sea feliz y le deseo lo mejor. Y en esta nueva relación que tiene le deseo de todo corazón que le vaya muy bien, que sea muy feliz".

Ante la duda sobre si en algún momento se percató o incluso ella le dejó entrever que le gustaban las chicas, Hussam aclaró que a pesar de que nunca lo conversaron, no le sorprende esta declaración de la exparticipante de Las Estrellas Baila en Hoy: "En ese momento nunca, nunca se tocó el tema, nunca salió alguna, como algo que pudiera denotar que yo pudiera pensar que tuviera inclinaciones o que tuviera ciertos… otros gustos, la verdad que no, te digo, fue sorpresivo, pero así es Romina".

Fue en noviembre de 2021, cuando Marcos anunció que había terminado la relación amorosa que sostuvo con Hussam Núñez durante 3 años. En ese momento, Romina aseguró que no hubo ningún engaño ni terceras personas involucradas. No obstante, el 24 de diciembre pasado, la hermana de Emilio Osorio Marcos gritó a los cuatro vientos que se encuentra "enamoradísima" de Laura: "Estoy como un bebé, haciendo cosas, viviendo experiencias, por primera vez, es padrísimo", dijo al respecto en el podcast Deko en vivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui