Jorge Carbajal destroza a Gala Montes y señala hay pruebas de violencia contra su madre

Ciudad de México.- El reconocido periodista de espectáculos, Jorge Carbajal, recientemente no ha tenido pelos en la lengua para hablar con sinceridad sobre lo que piensa de la joven actriz y cantante, Gala Montes, pues no dudo ni un segundo en destrozar por violentar a su madre, señalando que podría estar cerca de perder absolutamente todo lo que ha ganado en estos meses cuando se exhiban las pruebas de dicha situación, afirmando que nada justifica maltratar a la mujer que la parió.

Montes antes de entrar a La Casa de los Famosos se vio envuelta en dos fuertes polémicas, la primera con su madre, Crista Montes, quien declaró que la había despedido como mánager, la corrió de su casa y la dejó sin un solo peso, además de que la acusó de haberla golpeado. El segundo fue el caso de haber sacado del clóset a la presentadora y actriz, Bárbara Islas, quien siempre ha negado haber tenido un romance con la joven.

Ahora, después de todo el amor y apoyo que recibió, se encuentra en el lado contrario y le ha llovido hate, pues la acusan de ser "incongruente" y de simplemente haber usado la salud mental, a Karime Pindter, la lucha feminista y a Adrián Marcelo para hacer que el público simpatice con ella y lograr llegar hasta la gran final, incluso creyendo que podría llegar a ganar los cuatro millones del premio del reality show.

Y en esta ocasión, a través de su programa, En Shock, Carbajal acaba de lanzarse en contra de la joven porque considera que es una mujer muy incongruente, que no está sabiendo llevar su carrera y eventualmente la va a perder porque no ha sido una mujer que merezca tener consideraciones o demostrado que tiene buena integridad y valores, recordando el escándalo con su madre, afirmando que no se puede esperar nada de alguien que trata así a su propia progenitora.

Según el periodista, la actriz de Vivir de Amor no tiene calidad para ser amiga o una profesional, porque el atreverse a levantarle la mano a la mujer que te dio la vida, sea como sea, es algo injustificable que te deja ver que si no siente respeto por esa persona, para los demás tampoco lo va a tener y es ahí donde comienzan los problemas. De igual manera, demostró que sí creía que la señora Crista tiene las pruebas de la agresión y va a exponerlas pronto.

Fuente: Tribuna del Yaqui