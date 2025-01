José Eduardo Derbez se defiende tras ser expuesto en redes al festejar borracho por 3 días

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que le cayera una gran cantidad de hate, José Eduardo Derbez, acaba de brindar una entrevista en la que se defiende de las críticas que ha recibido por miles de internautas, después de haber sido expuesto en redes sociales, al momento en el que supuestamente se encuentra festejando borracho e invitando a varios comerciantes un shot de botellas carísimas, aparentemente por tres días seguidos.

El hijo de Eugenio Derbez, se ha visto envuelto en una polémica más, pues después de que se quejara de lo caro que es ser padre en entrevista con Ventaneando, bromeando con que su padre tuvo cuatro hijos, lo exhibieron al supuestamente gastar hasta 25 mil pesos por una sola botella de alcohol y emborracharse por tres días seguidos. La gente lo señaló de mal padre, por quejarse de todo lo que necesita su hija, pero no temblarle la mano para sus excesos.

Dicha situación fue señalada hace un par de días en el canal de YouTube de Kadri Paparazzi, quienes mediante uno de sus episodios, compartieron fotos y videos de cómo José Eduardo y su novia, Paola Dalay, estaban de fiesta si su pequeña hija, Tessa González, consumiendo miles de pesos en alcohol y hasta invitando a varios vendedores locales para que tomaran con ellos. Según los reporteros, el festejo duró tres días y compartieron el momento en el que este le da de directo de la botella a un joven.

Ante esto el hijo de Victoria Ruffo, al ser entrevistado por varios medios de comunicación, como Sale el Sol, dejó en claro que son puras mentiras, pero lejos de molestarse, se río, destacando que todo fue un engaño y en realidad se fueron temprano a casa para estar con su bebé: "Ojalá hubiera agarrado tres días de borrachera. Aparte me reí mucho cuando me lo mandó Paola. Lo que pasó fue que un chavo me dijo 'oye, ¿me podrías dar un shot', y hasta dije '¿yo?', me dijo 'sí', y lo hizo a propósito, pero ni al caso, nos regresamos temprano".

Sin dar más declaraciones al respecto, se centró en su película, Mesa de Regalos, en la que finge con unos amigos hacer una boda falsa, por lo que le cuestionaron si pensaba hacer una con Paola, y usando su sentido del humor, declaró que bastaba con la de sus padres: "Ya con una es suficiente, ya con una es suficiente, dos ya no. No me andes provocando". Divertido por la pregunta, José Eduardo, en calma señaló que ni él ni su novia desean hacer una boda, y destacó que sienten que es demasiado caro.

Fuente: Tribuna del Yaqui