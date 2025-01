José Eduardo reacciona a las críticas que le llovieron a Eugenio Derbez por 'Emilia Pérez'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Actualmente, José Eduardo Derbez se encuentra promocionando su cinta más reciente, Mesa de Regalos, motivo por el que el famoso tuvo un encuentro con la prensa, con quienes habló acerca de las polémicas en las que su padre, Eugenio, se vio envuelto recientemente con respecto a sus declaraciones de la película de Emilia Pérez, en especial cuando habló sobre Selena Gomez, histrionista que fue criticada por su manera de actuar.

Y es que, de acuerdo a lo dicho por José Eduardo, cada vez que su padre entraba en polémica, la gente tendía lanzarse en contra de ellos Vadhir, Aislinn y él mismo: “Cuando él dice algo se van en contra de los hijos, entonces no entiendo por qué, nunca he sentido eso, pero bueno, es parte de… digamos”. Bajo este contexto, un reportero decidió abordar la problemática de manera directa y le comentó al hijo de Victoria Ruffo que hacía un momento vio un comentario de un internauta.

José Eduardo Derbez habla sobre los inendios en California y cuenta cómo está Eugenio

Créditos: Internet

El periodista en cuestión señaló que el público consideraba que Eugenio Derbez era blando con sus hijos, dado a que ellos no actuaban a la perfección; pero que aún así éste lo dejaba pasar y no les hacía críticas tan mordaces como lo visto con Selena Gomez: “Pues nada, yo la verdad siempre intento dar amor y mandar mucho amor a la gente, que si mi papá no nos critica, claro que nos crítica, chance no lo hace en público, pero claro que nos crítica”.

Siguiendo su propio sentido del humor, José Eduardo Derbez respondió, de manera irónica, que para que la gente estuviera más tranquila, le pediría que grabara un video similar como el visto con Selena Gomez, para que lo subiera a redes sociales y, de esta manera, pudieran comprobar que el comediante tiende a ser muy estricto con ellos: “Luego le digo que suba un video, para que estén más tranquilos”, declaró el recién estrenado padre.

Por otro lado, José Eduardo fue cuestionado sobre cómo ha pasado la crisis de los incendios en California su famoso padre: “Yo estoy en contacto con mi papá todo el tiempo. Hasta ahorita está bien, sigue habiendo bloque de riesgo, pero bueno están ahí. Creo que estuvo afectada (la zona en la que se quedó) de repente se quedan unos días sin comunicación, de repente no, pero está bien”. El actor también comentó que su hermano, Vadhir (quien también vive en Los Ángeles) se encuentra bien.

Fuentes: Tribuna