"La muerte llega": 'El Perro' Bermúdez arregla herencia tras falla cardíaca, ¿está grave?

Ciudad de México.- Después de haber tenido que ser hospitalizado de emergencia en plenas vacaciones decembrinas, el reconocido presentador deportivo, Enrique 'El Perro' Bermúdez, recientemente ha brindado una entrevista, en la que confesó que junto a su esposa ya arregló su herencia y dejó en claro como se va a repartir todo lo que tiene entre sus hijos y familiares, pues siente que "la muerte llega" más pronto de lo que esperaba, ¿acaso se encuentra grave?

El terror se apoderó del mundo deportivo, cuando el pasado 16 de diciembre del 2024 se informó que el cronista de TUDN, desgraciadamente tuvo que sr hospitalizado de emergencia. En su momento no se dijo que sucedió, pero el pasado martes 14 de enero del 2025, 'El Perro' ya habló y confesó que todo fue por una falla cardíaca y neumonía: "Como a las 2 de la mañana, se me subió la presión a 225/198. Los doctores no podían creer esos números. Entraron como 10 médicos corriendo. Me equilibraron la presión y me llevaron a un cuarto de terapia intermedia. Ahí estuve 4 noches".

Bermúdez, confesó que tenía mucha agua en los pulmones, debido a que su corazón estaba fallando y las ondas tipo eléctricas que lo hacen funcionar no estaban al ritmo, y por ello es que no bombeaba la suficiente sangre, pero ahora, todo mejoró y están valorando las opciones para controlar la situación, esperando evitar el bisturí, pero de no poder, podrían ponerle un marcapasos: "Andan viendo si es necesario hacer una pequeña operación que consiste en quemar la parte (de mi corazón) que está mal para que la electricidad empiece a funcionar. En el último de los casos, me pondrían un marcapasos".

Quién por varios años narró los partidos de la selección mexicana y ha ido a varios mundiales, declaró, que él desea vivir con todas sus fuerzas, por lo que pondrá todo de su parte para que su recuperación sea exitosa y pronto pueda comenzar con su rutina de vida y disfrutar de su nieto: "En estos momentos tan difíciles me encomendé a Dios para que me ayudara. Tengo un nietecito de 1 año y aún tengo muchas ganas de vivir".

De igual forma, 'El Perro' declaró que actualmente ya tiene arreglado todo el tema del testamento, pues antes de todo esto, su esposa quiso prevenir por cualquier accidente, así que ya habían dejado todo en orden, sincerándose al decir que en ese momento no pensaba en la muerte, pero ahora ya la ve mucho más cerca, así que se mantiene como un hombre de fe, para que su momento no sea pronto: "Hace unos meses, mi esposa y yo fuimos a definir unos documentos legales en caso de fallecimiento: La herencia. Antes de esto no había pensado en la muerte".

Ahora, con lo que viví, hay más posibilidades de que llegue. El doctor me ha dicho que tratándose bien puede ser reversible, y tengo esa esperanza y fe", concluyó.

