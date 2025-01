Listo para morir: Actor de Televisa saca a hijos del testamento; lamenta crisis de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador, Alfredo Adame, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que dejó en claro que está listo para morir y ya tiene todo preparado para ese momento, como a sus herederos absolutos, confesando que sacó a sus hijos del testamento. Por otro lado, se mostró afligido por Yolanda Andrade, afirmando que es su amiga y lamenta su crisis de salud.

Adame, desde hace años no tiene una buena relación sus hijos al lado de Marypaz Banquells, y ahora, en entrevista dejó en claro que no piensa en una reconciliación, pues al ser cuestionado con respecto a su testamento, señaló que solo tiene como herederos a su hija, Vanessa Adame, y a los hijos de ella, y ya todo lo hizo en vida, dejándolos con cada centavo y propiedades que tiene, por lo que el día que fallezca no habrá problemas: "Yo lo hice en vida, yo ya no soy dueño de nada, de absolutamente nada, mi hija Vanessa y mis nietos son los únicos heredero de todo lo que pueda haber y se acabó".

Sin inmutarse, y entre risas, el exparticipante de Soy Famosos, ¡Sácame de Aquí!, dice que el día que muera es mejor que lo cremen y lo pongan a descansar al lado de José María Morelos I. Pavón, y otros héroes de México: "Que me cremen y que me lleven a la rotonda de los hombres ilustres, que me pongan al lado de José María Morelos I. Pavón, del cura Hidalgo". El actor no se preocupa por el día en que pierda la vida y se dice tranquilo pues hizo todo lo que quiso.

Tras el tema de salud, Adame hizo un momento para hablar de la presentadora de Montse y Joe, declarando que se siente terrible de saber que siga enferma, pues él la quiere mucho y la considera una maravillosa persona, por lo que desea que pronto se recupere y no deba preocuparse más por su estado: "De verdad me siento un poco apesadumbrado por lo que pasa Yolanda, yo la quiero mucho y espero que pronto, todo le salga bien, que este padecimiento ojalá ya termine y que todo se resuelva para bien".

De igual forma, señaló que si no ha contactado directamente a la también actriz, es debido a que no quiere molestarla y solo a la distancia puede seguir pidiendo por su estado de salud. De igual forma, le envío un mensaje ante las cámaras de TV Azteca, expresando su amor y respeto: "No he podido hablar con ella, tengo su teléfono, la verdad es que no he querido molestar. 'Yolanda, mi amor, te deseo lo mejor, que te recuperes de todo al 100 por ciento'".

Fuente: Tribuna del Yaqui