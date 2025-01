Lo perdió todo: Actriz de Televisa se quedó sin casa tras incendio: "Solo quedó el cascarón"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien comenzó su carrera en Televisa y que trabajó más de una década en TV Azteca, dejó sorprendidos a todos sus fans debido a que en una reciente entrevista confesó que se quedó sin casa y sin pertenencias debido a un brutal incendio en su hogar. La estrella mexicana contó esta situación a propósito de los incendios forestales que arrasaron el condado de Los Ángeles, afectando a celebridades como Carlos Vela, Karla Souza, Paris Hilton, Mandy Moore, Mel Gibson, James Woods, entre otras.

Quien recordó que ella también vivió una situación bastante similar fue la actriz Bárbara de Regil, quien durante la premiere de la película Mesa de regalos reveló que entiende a sus colegas que lo perdieron todo en los incendios, pues años atrás ella y su familia también quedaron en la calle. Frente a las cámaras de Venga la Alegría, la protagonista de Rosario Tijeras contó que ella por poco queda varada en LA durante los incendios.

Yo de hecho me iba a ir a Los Ángeles el día que empezaron los incendios, y cancelé mi vuelo en la noche porque dije: ‘no, no me suena, no me suena’, y lo cancelé. Me siento muy mal con esa situación, yo sé lo que es despertarte y no tener nada", expresó.

Bárbara de Regil confesó que perdió su casa debido a un incendio

Posteriormente, De Regil contó detalles del incendio que acabó con su hogar años atrás: "A mí se me incendió mi casa hace como quince años, un accidente y perdimos todo, y yo sé lo que es entrar a tu casa y ver cenizas, digo aquí en México había los ladrillos, o sea, se quedó el cascarón. Recuerdo que mi mamá se tiraba al piso y lloraba horrible", agregó la actriz de los melodramas Bajo el alma, Secretos de familia y Amor cautivo.

Tras aclarar el motivo que provocó dicho incendio, Bárbara subrayó que a pesar de que en esos momentos lo más importante es salvaguardar la vida, la realidad es que si afecta ver que todo tu patrimonio se convirtió en cenizas. "Fue un accidente que pasó en casa, pero yo estoy, pues, o sea, sé lo que siente entrar y decir: 'no tengo nada'. O sea, tanto trabajas para tener la tele, y yo sé que lo material, dicen: 'no, lo material no importa'. Claro que importa nuestra vida y que estemos bien, pero lo material también"

Al final trabajamos para tener una buena tele, una buena cama, y que se te queme todo, ¡no!, tu techo y todo, ¡no!", agregó.

Por último, la ganadora del reality ¿Quién es la máscara? edición 2023 aseguró que esta tragedia la volvió más cuidadosa, y ahora toma varias medidas para no volver a pasar por lo mismo. "Yo sí soy bien precavida con eso, eh, con el árbol de Navidad, y no es natural, y es artificial, y trae sus luces, yo siempre apago en la noche todo, y me fijo, reviso el gas, soy loca de eso, obviamente porque tuve una experiencia", finalizó.

Fuente: Tribuna