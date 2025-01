¿Murió Paquita la del Barrio? Tras alarmante VIDEO, su mánager da devastadora noticia a fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el nombre de Paquita la del Barrio ha aparecido en todos los titulares de la prensa luego de que se revelara un video donde la cantante conectada aparece conectada a un tanque de oxígeno y con las manos temblorosas en plena firma de autógrafos. El clip provocó gran conmoción y por ello su mánager, Francisco Torres, ya rompió el silencio y aclaró cuál es la situación de la reconocida intérprete.

Y es que apenas el pasado mes de diciembre se dijo que la famosa estaba internada en el Hospital Ángeles de Xalapa, Veracruz, por una recaída de salud, aunque poco después se publicó un comunicado en el que explicaron que Paquita acudió a una revisión de rutina y a checarse un malestar estomacal. Ante los rumores de muerte alrededor de Paquita, su representante dio una devastadora noticia.

En entrevista para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Francisco compartió que los problemas de salud de la intérprete de Rata de dos patas han ido empeorando. No obstante, aclaró que el video mencionado no es reciente: "Por ahí estuvo circulando un video, es de hace tres años, del 2022, que estuvimos en el palenque de Texcoco, pero no estamos tan lejos de la realidad", indicó Francisco.

Debido al problema pulmonar que le fue diagnosticado previamente a la famosa, es que, según Torres, la cantante debe tomar nuevas medidas preventivas. "Ella tiene que usar el oxígeno mucho más tiempo, lo usa de manera esporádica, pero lo único que le haría bien sería utilizarlo de forma continua, como es el caso del señor Ortiz de Pinedo... El video que circuló fue antes de un show", manifestó.

El mánager también aclaró que, pese a que Paquita fumó en el pasado, el hecho de que en los palenques y bares en los que se presentaba estuviera permitido el tabaco, dañó sus pulmones. "Con el paso del tiempo se le hizo un mal pulmonar por el cual le recomiendan utilizarlo la mayor parte del tiempo. Tiene que usarlo para dormir, tiene que llevar oxígeno portátil, es una medida de prevención y le ayuda bastante", afirmó.

No obstante, lo que más preocupa a Francisco, es el estado de ánimo de la estrella de talla internacional y es que confesó que sufre episodios depresivos: "Ella se deprime mucho, le deprime mucho que le cuesta caminar con el famoso dolor de la ciática, es lo que ahorita le está pegando. De pronto hay veces en las que le cuesta mucho sostenerse por este dolor que le da, empezó una rehabilitación, tiene un par de semanas, porque desgraciadamente el tiempo no perdona", contó.

Fuente: Tribuna