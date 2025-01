"No tengo remordimiento": Ofelia Cano sobre AUDIOS que filtró de Dulce y Romina al pelear

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantas acusaciones y críticas en su contra, la actriz Ofelia Cano, recientemente ha vuelto a salir para dar la cara sobre los AUDIOS que filtró en el que se expone las terribles peleas que comenzaron a tener la difunta cantante, Dulce, y su única hija, Romina Mircoli, después del fallecimiento de la artista de 69 años. Cano molesta ha dejado en claro que ella no hizo nada malo y "no tengo remordimiento", porque su intención no era que salieran al público general.

Desgraciadamente, la única hija de la intérprete de Tu Muñeca, no ha podido llorar la muerte de su madre, pues de inmediato comenzó a decirse que la maltrataba y tenían una pésima relación madre e hija. Aunque muchos no creyeron en esto, el pasado 6 de enero, se filtraron audios de la hija de la artista en el que se expresa de ella como una "pend...", "hipócrita" y "enfermita", además de quejarse de que tuviera un romance con el cantante de rancheras, Francisco Cantú, al cual acusó de tener VIH/Sida.

Al ser estos audios enviados a Cano, que fue gran amiga de la también actriz de Televisa, salió a ofrecer una disculpa, afirmando que su intención jamás fue que se filtraran. Sin embargo, la hija de la creadora de Déjame Volver salió a señalar que no lo cree y lo que pasó fue predeterminado: "Le creo a Jorge porque creo que Ofelia no solamente no le dijo que no los mostrara, sino que además habrá comentado que haya sido de esa manera. Ella sabía perfectamente lo que hacía y cuál era la finalidad".

En el video que fue retomado y compartido en el programa Hoy, Ofelia asegura que no le dijo a Jorge Flores que no los difundiera, pero que ella jamás pensó que él al ver que se trataba de algo tan delicado, pensara en enviarlo a diferentes medios de comunicación, como De Primera Mano: "Dice Jorge que yo nunca le dijo que no los compartiera, efectivamente, porque das por hecho que es una conversación tan privada, que lo que menos quería yo es que se expusiera, aunque mucha gente dice que miento".

Finalmente, se dijo muy tranquila al saber que ella no va a traicionar nunca a la creadora de temas como Aún Lo Amo y Déjame Volver, pues ella no hizo negocio con esos audios y ella no los mandó a ningún periodista o reportero, por lo que no merece que la acusen de quererse colgar de la fama de la cantante: "Estoy muy en paz, yo no tengo remordimiento, ojo, yo no mandé los audios, ni para negociar, ni para yo darme a conocer, ni colgarme de Dulce, perdón, definitivamente no. Soy el Judas, ahora soy el Judas, pero yo no soy traicionera".

No escribo mis memorias, ¿cómo crees tú que vpy a ser capaz?, ahora bien, me prendieron la mecha, no escribo uno, escribo dos, hay mucha tela de donde cortar, pero ¿qué crees?, no", señaló ante el hecho de escribir un libro sobre los secretos de Dulce.

