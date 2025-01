Romina, destrozada, hace dura confesión de la muerte de Dulce; nieto no sabe que falleció

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de recibir una serie de fuertes ataques en su contra, Romina Mircoli, la única hija de la cantante mexicana, Dulce, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Sale el Sol, en donde se sinceró sobre lo que vive, mostrándose completamente destrozada por su perdida, haciendo una dura confesión de la muerte de la mujer que le dio la vida, y el porque su nieto no sabe que falleció, a casi un mes de su deceso.

Mientras que el mundo entero celebraba la Navidad y se abrían los regalos de 'Santa Claus', Romina el 25 de diciembre del 2024 despertó con la noticia que su madre había perdido la vida a causa del cáncer de pulmón, que la había mantenido internada desde finales de noviembre. Desgraciadamente, a su dolor se sumaron ataques y críticas, pues amigos de la difunta comenzaron a atacar a la joven y a hacer públicos los problemas que habían tenido antes de que la intérprete de Tu Muñeca fuera internada, incluso exhibieron audios de una intensa pelea.

Es por ello, que tras varias semanas, tratando de que todo se calme, Romina decidió darle una entrevista en exclusiva al matutino de Imagen TV, destacando que no ha tenido paz desde la muerte de su madre y que ni siquiera ha podido a comenzar a procesar el gran dolor que siente por su partida: "Han sido momentos muy difíciles la verdad, toda esta parte de seguir defendiendo, así me siento, no he podido ni detenerme a procesar mi luto, ni mi perdida, ni nada por este circo mediático tan cruel que he tenido sobre mi".

La única hija de la creadora de Aún Lo Amo, declaró que su cuerpo saca todo ese sufrimiento estrés de otras maneras, como con dolor de cabeza, espalda, insomnio, taquicardia y falta de apetito. Tras esto, Romina mencionó que el enfrentar su realidad le ha costado y todavía no entiende como es que perdió a su madre: "Claro que sí he llorado, pero no me he podido dar el tiempo de siquiera realmente entender que ya no puedo ni mandarle un mensaje de WhatsApp, que ya no puedo marcarle, mandarle una foto, no lo aterrizo, ahí tengo anclado su contacto y no sé si vaya a quitarlo de ahí, no creo"

Finalmente, sobre el porque su hijo no sabe porqué la actriz de Televisa ha muerto, es porque no desea abordar el tema de una manera en que lo dañe innecesariamente, y quiere que sea un proceso más fácil, y han buscado ayuda para contarle qué pasó y hacerle entender que su abuela no volverá: "Eran muy pegados, y todavía no sabe, porque yo ya lo he comentado varias veces que no queremos ser irresponsables a la hora de dar esta noticia y ya hablamos con un psicólogo infantil, que va a venir a apoyarnos".

Fuente: Tribuna del Yaqui