Se volvió mujer: Ve el antes y después del hermano de Christian Nodal tras transformación

Ciudad de México.- Después de sorprender al volverse mujer, el joven Alonso Nodal, que es el hermano menor del cantante del regional mexicano, Christian Nodal, una vez más ha dado de que hablar, pues él mismo mediante sus redes sociales ha compartido su antes y después, a unas cuantas semanas de haber exhibido que comenzó su transformación de hombre a mujer, dejando en completo shock a sus miles de seguidores.

En diciembre del 2024, Alonso, que hasta el momento no ha dicho nada concreto sobre su transición y por ende se desconoce si se cambiará el nombre, o si es que ya lo hizo, mediante su cuenta de Instagram realizó un en vivo con su hermana mayor, Amely Nodal, en el que ya se le ve de una manera más femenina, dejando atrás su apariencia masculina. De igual forma, ambas aparecen maquillándose y dando consejos a los usuarios, mostrando cuales son los productos que ellos usan y hasta bromearon con que su familia tiene "los ojos tristes".

Pero eso no fue todo, sino que después de que recibiera una que otra crítica por usar faldas, tener su cabello largo y maquillarse, el tercer hijo de Cristy Nodal declaró que no le parecía correcto hacer juicios por la vestimenta de absolutamente nadie, sino que es algo con lo que los demás pueden expresarse, o simplemente sentirse bien: "La gente debería vestir lo que quiera. Después de todo, a algunas personas no les importa la moda. Pero definitivamente, la ropa puede marcar una diferencia en cómo te sientes".

Y ahora, después de un par de semanas de dar un primer vistazo a su apariencia y dejar en claro que el como se vista no debería de ser señalado, hace un par de días que en su cuenta de TikTok compartió un polémico video que se está viralizando por todos lados, pues en este se le puede ver cuando era apenas un niño de entre sus cuatro a siete años de edad, portando ropa al estilo vaquero, con sombreros, botas, lentes oscuros y haciendo muecas a la cámara, ya sea solo o con su hermana mayor, junto al mensaje: "I will miss baby alonso forever (Extrañaré a bebé Alonso por siempre)".

Aunque no ha salido a declarar nada en específico, esta situación es tomada como que el cuñado de Ángela Aguilar, se está despidiendo para siempre de su identidad masculina, y desde ese momento dejaría de ser Alonso y ahora comenzaría su vida como una mujer, pues, después de ese video, compartió una fotografía, en la que se le puede ver como está actualmente. No se puede ver el cuerpo completo, pero lo poco que se ve, tiene maquillaje, su cabello largo negro, con un fleco y una blusa del mismo tono que su melena.

