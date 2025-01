Tiembla Pati Chapoy: Tras traición en 'Ventaneando', exconductor de TV Azteca llegaría a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor de televisión, que la semana pasada fue despedido de TV Azteca y que además fue acusado de traicionar a Pati Chapoy, está causando revuelo en medios de comunicación debido a que se especula que podría sumarse a las filas de Televisa, como parte del programa Hoy. Se trata de Alex Bisogno, hermano del famoso Daniel Bisogno, quien ha enfrentado graves problemas de salud en los últimos meses.

Como se sabe, Alex B ha sido el vocero oficial de 'El Muñeco' desde que comenzó a mermar su salud, por lo que varias veces llegó al programa Ventaneando para contar lo que estaba sucediendo con su hermano. Sin embargo, hace un par de meses el conocido reportero fue acusado de traicionar a Chapoy, pues presuntamente era el quién filtraba información sobre el estado de Daniel al canal de YouTube KadriPaparazzi.

Luego de enfrentar esta controversia, la semana pasada Bisogno fue despedido de forma repentina y abrupta del programa Al Extremo, donde ya llevaba varias semanas trabajando, y su reemplazo fue el influencer Fernando Lozada. Tras su salida del vespertino del Ajusco se comenzó a especular que Alex podría tener posibilidades de sumarse a la empresa de San Ángel, como parte del programa Hoy.

Andrea Escalona revela si Alex Bisogno se une a Hoy

Hace algunas horas la conductora Andrea Escalona dio una entrevista al reportero Edén Dorantes a su salida de Televisa y aquí compartió su primera impresión ante el rumor de que su excuñado podría trabajar en el matutino de Las Estrellas: "Mira, eso lo tendrías que ver con Andrea, ella es la producer, es la que contrata, yo no soy la que produce". Posteriormente, Andy resaltó el cariño que siente por la familia Bisogno.

Lo quiero mucho, le tengo mucha estima como el hermano de Daniel, es muy trabajador y buen reportero".

Finalmente, Escalona volvió a negar que ella esté enterada de la llegada de Alex al programa Hoy y resaltó que en este momento no hay ninguna vacante activa: "Es que no te podría decir... en Hoy lo que pasa es que las plazas ya están (ocupadas)... Alex B hace notas de color, me gusta su trabajo y espero que tenga muchas oportunidades este 2025", finalizó la hija de Magda Rodríguez.

