Tragedia en Televisa: Muere actriz de Televisa y filtran maltratos que sufrió; la explotaban

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que salió a la luz la triste vida que habría llevado una actriz que falleció semanas atrás, y es que se ha revelado que presuntamente sufrió maltrato por parte de seres queridos, quienes presuntamente la explotaban. Se trata de doña Silvia Pinal, quien dejó de existir la tarde del pasado 28 de noviembre de 2024 luego de varias complicaciones de salud y pasar semanas hospitalizada.

Tras su fallecimiento, la polémica no ha faltado alrededor de su familia por el tema del testamento y ahora porque aseguran que Iván Cochegrus y Efigenia Ramos tuvieron malos tratos hacia la matriarca de la dinastía Pinal. Sí, el amigo de doña Silvia y quien fuera su asistente por más de 30 años han sido señalados de haberla maltratado y obligado a volver al teatro en 2022 con la desastrosa obra de teatro Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!.

Maximiliano Lumbia, extrabajador de Iván, contó en una reciente entrevista que supuestamente la primera actriz jamás estuvo de acuerdo con participar en esta puesta en escena: "Sylvia Pasquel se portó muy bien conmigo y me da mucha tristeza que no me crea lo que vivió su mamá, porque solamente estaban Iván y Efigenia Ramos". El informante asegura que Iván y Efi pactaron el regreso de 'La Pinal' al teatro para beneficiarse económicamente:

Ellos ponían a la señora hasta atrás, bajaban otro telón, estaban los bailarines en el primer telón, y hasta atrás ponían a la señora, tapada con un telón".

Presuntamente, doña Silvia nunca estuvo feliz de participar en la obra: "Tenía frío, les decía que en dónde estaba, que ya se quería ir a su casa y ellos tratando de convencerla de que trabajara. Lo que ellos querían era dinero". El trato que habría hecho el productor de teatro sería que Ramos se encargaría de administrar la tienda de dulces durante las funciones y que el hijo de la señora elaboraría la comida para toda la producción.

Asimismo, el sujeto acusó a Cochegrus de practicar la santería y recordó un extraño suceso que ocurrió cuando estaba por lanzar la obra: "Hizo que mataran a una cebra blanca y con un brujo de Catemaco siempre hablaba de comidas, entonces yo digo, a lo mejor se les metió con las comidas (a la familia Pinal)". Hasta el momento, ni Iván ni Efigenia han respondido a estas acusaciones pero se espera que pronto salgan a hablar al respecto.

