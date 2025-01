Tras meses de duras FOTOS, hijo de Camilo Sesto rompe el silencio y envía extraño mensaje

Comparta este artículo

Madrid, España.- Para nadie es un secreto que Camilo Blanes es toda una personalidad de Internet, aunque por motivos que algunos podrían considerar como cuestionables. Para quienes no lo conozcan es importante mencionar que se trata del polémico hijo del afamado cantante de exitosos temas como ¿Quieres ser mi amantes?, Melina, El amor de mi vida, Perdóname, Con el viento a tu favor, Algo de mí, Todos los tiempos, Fresa Salvaje y Corazón encadenado, Camilo Sesto.

Como algunos sabrán, Blanes (ahora autonombrado como ‘Sheila Devil’) heredó todas las riquezas de su padre, cuando éste falleció en el año 2019. Esta situación provocó que la gente considerara que podría lanzar su carrera como cantante, convirtiéndose así en quien llevaría el manto de Sesto, dado a que el intérprete no solo se había quedado con todas las riquezas del famoso, sino que también había obtenido su potente voz.

Lamentablemente, muchos se quedaron con las ganas de ver a Camilo Blanes convertirse en el mejor intérprete de su generación, puesto ni bien falleció su padre, ‘Camilín’, comenzó a sumergirse en una espiral de adicciones, así como también se recluyó en su mansión, donde según comentan, se rodeo de malas amistades, quienes potenciaban su necesidad por las sustancias ilegales; sin embargo, la gran sorpresa llegó, cuando el famoso eliminó todas sus fotografías en Instagram, para comenzar a compartir otras selfies de él mismo, aunque alteradas con filtros.

Hijo de Camilo Sesto rompe el silencio con este mensaje

Créditos: Internet

Como ya sabrán, esto marcó el nacimiento de ‘Sheila Devil’, una mujer que parece ser segura de sí misma, melancólica, reflexiva y artística. Usualmente, este personaje suele compartir sus fotografías con un emoji de beso y rara vez hace algún comentario directo; pero esto cambió durante la jornada del pasado martes 14 de enero, cuando la celebridad compartió una fotografía de ella misma, utilizando una peluca rubia, lo cual llamó la atención de sus fans.

Además de ello, ‘Sheila’ anexó un mensaje, que si bien, no tendría mucho sentido para la gente, sí llama la atención que haya mencionado a su padre. En el textos se lee lo siguiente: “Los japoneses os van a cortar el cuello. Yo soy inofensiva, pregúntale a cualquiera a mi alrededor. Mi padre siempre decía, 'el que avisa no es traidor'”.

Hijo de Camilo Sesto rompe el silencio en Instagram

Créditos: Instagram @hercigal

Como se mencionó antes, estas palabras no parecen resonar entre sus fans y más bien parece que están dedicadas a una persona en específico; sin embargo, sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad para responder, sobretodo a la parte que menciona a Sesto, indicando que el intérprete también decía que él (Blanes) era su mejor versión, lo cual parece ponerlos tristes. Hasta el momento, la celebridad no ha respondido ninguno de los textos dejados por los internautas.

Fuentes: Tribuna