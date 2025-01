Tras quedar en coma y retiro de TV Azteca, exactriz de Televisa vende postres para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien empezó su carrera en Televisa y tiempo después se unió a TV Azteca, dejó sorprendidos a todos sus seguidores y fans debido a que en una reciente entrevista con el programa Ventaneando declaró a qué se dedica tras abandonar la pantalla chica. Se trata de Margarita Gralia, quien montó un negocio de churros para obtener recursos económicos fuera de la actuación.

La estrella nacida en Argentina empezó su trayectoria artística en México a través de la televisora de San Ángel, donde formó parte de los melodramas De pura sangre, Herencia maldita, Atrapada y Caminos Cruzados. Sin embargo, luego se cambió a la empresa del Ajusco participando en la novela Mirada de Mujer que la llevó a ser reconocida alrededor del mundo; posteriormente le siguieron exitosos proyectos como Cuando seas mía, La heredera, Amor en Custodia, Tengo todo excepto a ti, entre otros.

Margarita Gralia se retiró de las novelas tras graves problemas de salud

Desafortunadamente, Gralia tuvo que abandonar el Canal Azteca Uno desde 2013 tras realizar la novela Destino y luego de enfrentar graves problemas de salud. La artista estuvo al borde de morir debido a una contracción reversible de arterias cerebrales, que la llevó a estar en coma. Sin embargo, este martes 14 de enero Margarita reapareció en la pantalla del Ajusco a través de una entrevista exclusiva que concedió a Ventaneando.

La estrella argentina recibió a colaboradores de Pati Chapoy en su negocio de churros en San Miguel de Allende, que está próximo a cumplir 23 años abierto al público: "Yo amo a San Miguel desde que lo conocí allá por el año 85, haciendo una telenovela, logramos tener una casita de descanso de fin de semana, y un día dije: ‘esta (casita), churros, los chocolates, es como lo ideal para San Miguel, por el clima’, ese es mi mayor logro, tener el cariño y el respeto de la gente".

Margarita se dejó ver desde la cocina del lugar, además de que compartió porqué las paredes del restaurante están llenas de fotografías suyas pese a que su esposo Ariel Blanco no quería esa decoración: "Le pareció que no iban tantas fotos, intentó dejarme un muro, camino al baño para las fotos, pero me puse firme, empecé con poquito, a la gente le encantaba, la gente pregunta '¿Y esta de cuando es?'". Incluso, la primera actriz compartió que el gran Antonio Banderas ha llegado a probar sus churros.

No hice nada con Banderas cuando fue a San Miguel de Allende, pero él mandaba todos los días a comprar churros para toda la producción", expresó mientras mostraba una foto con el actor.

Margarita Gralia se dedica a la venta de churros / Fuente: YouTube Ventaneando

Fuente: Tribuna