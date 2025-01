Tristeza en Televisa: Cáncer mata a retirada actriz de novelas; estremece su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A finales del mes de diciembre Televisa y el mundo del espectáculo en México se enfrentaron a un triste duelo y se vistieron de luto debido a la muerte de una querida cantante, quien además era actriz pero ya tenía varios años retirada de las novelas. Se trató de Dulce, quien perdió la vida luego de haber sido diagnosticada con un cáncer de pulmón avanzado y haber pasado varias semanas en el hospital.

A prácticamente tres semanas del sensible fallecimiento de la oriunda de Tamaulipas, su única hija, Romina Mircoli, dio una entrevista exclusiva al programa De primera mano donde declaró cuál fue la última voluntad de su madre. Además, confirmó que posee todos los derechos de marca y nombre de la famosa, por lo que ahora se encuentra promocionando el primer homenaje póstumo para la estrella mexicana.

La descendiente de la intérprete de Déjame volver contigo aseguró que, a pesar de no haber iniciado los trámites correspondientes, su posesión sobre el patrimonio de su madre está totalmente autorizada. Es decir, Romina es la única heredera de Dulce: "Sí, o sea, yo soy la, ¡ay!, ¿cómo se llama?", dijo Romina, a lo que su esposo señaló: "Heredera universal". Aunque Mircoli confirmó esta opción, agregó lo siguiente:

Sí, pero hay un hombre que siempre dicen legalmente que se me fue… albacea, correcto, yo soy la albacea; sin embargo, no he hecho el proceso de sucesión aún, pero ya está confirmado'".

La hija de Dulce es su heredera universal

Previo a esta información, la hija de la cantante se dijo emocionada de poder olvidarse de las polémicas que han girado en torno a la muerte de su madre, para dedicarse a organizar el homenaje póstumo para Dulce: "Estamos muy contentos de poder empezar por fin abordar cosas positivas, que yo creo que se las debemos a mi mamá, ¿verdad?, se habla tanto de que la última voluntad, la última voluntad hubiera sido que le celebre su carrera, que ella todo lo que hizo en su vida como artista se valore por la gente, y se le exalte, y se le honre ¿verdad?", destacó Romina.

Entonces creo que es el primer paso en esta dirección, esperemos que mucha gente también que tiene ganas de hacer homenaje, homenajes propios, vaya los transformistas, pues vayan, ¿qué te puedo decir?, es amor de la gente y eso va a ser muy bienvenido", agregó.

Tras anunciar que las cantantes María del Sol, Sheila, Myriam Montemayor, Aranza y Alejandra Ávalos, ya accedieron a formar parte del magno evento, Mircoli hizo frente a las críticas por el elevado costo de los boletos para el show. "Yo del homenaje no estoy calificada como una persona para poder hacer producción, no, ese no es mi rubro, y tampoco puedo sacar el costo de todos los artistas que se van a contratar, todo el talento que hay no solamente enfrente sino detrás, porque se requieren técnicos y se requiere mucha gente que también come y también necesita un salario", manifestó Romina.

Por último, la heredera universal de Dulce puntualizó: "En algún punto todos queremos ganar, y todos queremos que haya un beneficio, porque si nos beneficiamos todos, tanto en el frente como atrás… de alguna manera… se puede replicar y puede seguir, a lo mejor puede mañana, salir una gira o puede salir otro tipo espectáculo, pero yo no estoy viendo esa parte, yo no controlo el tamaño del espectáculo que eso es muy importante".

Fuente: Tribuna